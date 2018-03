Basket femminile, Serie A1 2018: il Famila Schio demolisce Venezia nel big match!

Si sono disputate, nel tardo pomeriggio odierno, le cinque partite valide per il secondo turno del Round of Challenges del Campionato di Serie A1 di basket femminile. Nel big match di giornata, il Famila Wuber Schio ha legittimato il primo posto in campionato vincendo con un nettissimo 80-42 sull’Umana Reyer Venezia, che attualmente occupa la seconda posizione in classifica, senza però l’opportunità di rientrare sulla vetta della classifica. Ottima prestazione, tra le orange, per Cecilia Zandalasini: 18 punti per il giovane talento italiano con 6/6 da 2 e 2/3 da 3, senza liberi tentati.

Vittoria importante anche per il Passalacqua Trasporti Ragusa, che ha staccato la Saces Mapei Givova Dike Napoli nella corsa al terzo posto, che ora sembra in ghiaccio con 4 lunghezze di margine proprio sulla squadra campana e sulla Fila San Martino, uscita vincente in trasferta dalla sfida contro la Gesam Gas&Luce Lucca, con le due formazioni prima del match appaiate a quota 20.

Passo importante verso l’ottava posizione della Fixi Piramis Torino, che ha sconfitto il Broni 93 72-63. In coda, la Meccanica Nova Vigarano si è imposta sul Treofan Battipaglia, che si mantiene a due soli punti realizzati.

Tutti i risultati del secondo turno del Round of Challenges

Meccanica Nova Vigarano – Treofan Battipaglia 79 – 70 Pall. Femm. Broni 93 – Fixi Piramis Torino 63 – 72 Gesam Gas&Luce Lucca – Fila San Martino 62 – 71 Passalacqua Trasporti Ragusa – Saces Mapei Givova Dike Napoli 70 – 49 Famila Wuber Schio – Umana Reyer Venezia 80 – 42

La classifica aggiornata

1 Famila Wuber Schio 36

2 Umana Reyer Venezia 30

3 Passalacqua Trasporti Ragusa 26

4 Saces Mapei Givova Dike Napoli 22

5 Fila San Martino 22

6 Gesam Gas&Luce Lucca 20

7 Pall. Femm. Broni 16

8 Fixi Piramis Torino 14

9 Meccanica Nova Vigarano 12

10 Treofan Battipaglia 2













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI BASKET

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Credit: Ciamillo