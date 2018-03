Basket, Eurolega 2018: l’Olimpia Milano rimonta, ma nel finale festeggia Valencia

Un finale di partita amarissimo per l’Olimpia Milano, che cede in casa 93-89 al Valencia. L’Armani Exchange era riuscita a rimontare uno svantaggio anche di undici punti nell’ultimo quarto, prima di sprecare tutto nei secondi finali, quando la squadra di Simone Pianigiani ha avuto anche la palla per tornare avanti nel punteggio.

A Milano non basta una grandissima prestazione di Vladimir Micov, miglior marcatore del match con 27 punti. Al serbo si aggiunge anche un Curtis Jerrells da 17 punti (15 nel solo ultimo quarto). L’Olimpia paga un’altra pessima partita di Andrew Goudelock, al secondo zero consecutivo dopo il ko di Kaunas di martedì. In casa Valencia Erick Green è il migliore con 18 punti ed in doppia cifra chiudono anche Van Rossom, Dubljevic e Pleiss.

Inizio di partita molto equilibrato e dopo cinque minuti Milano è avanti 12-9. L’Olimpia sfrutta un Gudaitis molto produttivo sotto canestro e scappa sul +9 (20-11) con sette punti del lituano. Valencia si prova a riavvicinare, ma il finale di quarto è targato Cinciarini-Jerrells e i padroni di casa chiudono avanti di sei punti alla prima sirena (23-17).

In apertura di secondo quarto gli spagnoli riescono ad accorciare, ma una tripla di M’Baye riporta l’Olimpia sopra di sei (32-26) quando mancano sei minuti all’intervallo. Valencia, però, riesce a raggiungere la parità con le giocate di San Emeterio e la tripla di Green (34-34). Van Rossom firma anche il sorpasso degli ospiti (39-40), ma si va negli spogliatoi con l’Olimpia in vantaggio di tre punti (43-40).

Valencia rientra meglio dall’intervallo e pareggia subito i conti (46-46). Gli spagnoli giocano meglio, mentre Milano fatica in attacco, soprattutto con un Goudelock che non segna mai (0-13 contando anche la partita scorsa a Kaunas). Il Valencia allunga sul +6 (54-48), ma proprio nel peggior momento della sua partita l‘Olimpia trova un clamoroso Vladimir Micov: il serbo esplode quattro triple consecutive e riporta nuovamente avanti i padroni di casa. Al festival delle triple, però, partecipano anche Kuzminskas, Doornekamp e Dubljevic e ad un minuto dalla fine del quarto il tabellone segna 65-65. All’ultimo secondo arriva anche la bomba di Green e così Valencia è avanti 68-65 prima dell’ultima sirena.

Pessimo inizio di ultimo quarto di Milano, che subisce anche il gioco da quattro punti di Green (67-74). Il solito Micov permette all”Olimpia di restare attaccata, ma una tripla di Doornekamp, dopo un’azione confusionaria, fa volare sul +8 gli spagnoli (71-79). Il Valencia riesce a scappare anche sul +11 (85-74) quando mancano quattro minuti al termine e sembra avere ormai in pieno controllo la partita. Milano, però, è ancora viva e ha un Jerrells scatenato dall’arco (tre triple consecutive). Gudaitis appoggia al vetro arriva al -1 (89-90), quando mancano 42 secondi. Il finale è incredibile: Jerrells si palleggia sul piede, poi Abalde fa 1/2 ai liberi, ma proprio Micov (il migliore di Milano) si fa strappare il pallone a rimbalzo. A Bertans non riesce il miracolo da tre punti e Milano subisce la terza sconfitta consecutiva.

Questo il tabellino della partita

AX ARMANI EXCHANGE MILANO – VALENCIA BASKET 89-93 (23-17; 20-23; 22-28; 24-25)

Milano: Goudelock, Micov 27, Tarczewski 5, Kuzminskas 8, Cinciarini 8, Cusin, Abass, M’Baye 5, Theodore, Bertans 6, Jerrells 17, Gudaitis 13

Valencia: Thomas 2, Garcia 2, Abalde 6, Van Rossom 11, Dubljevic 11, Martinez 8, San Emeterio 7, Pleiss 11, Williams, Sastre 9, Green 18, Doornekamp 8













Credit: Ciamillo