Basket, Giorgio Armani: “Milano è pronta ad aprire un ciclo. Al Forum mi sento a casa”

“Lo Scudetto è il giusto riconoscimento del serio ed efficace lavoro di una stagione intera“. Così Giorgio Armani ha commentato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il titolo vinto dalla sua Milano pochi giorni fa. “La fotografia del lavoro di squadra è stato il finale di gara 5: Goudelock, il nostro miglior attaccante ha fatto una giocata da miglior difensore“. L’Olimpia ha conquistato il suo 28° tricolore, il terzo dell’era Armani dopo quelli del 2014 e del 2016. Un’era cominciata dieci anni fa. “Ho vissuto un’altalena di gioie e delusioni, ma non ho mai smesso di credere nel progetto. L’ho iniziato col cuore e ho fatto crescere la società come le aziende del mio gruppo, in modo sano“.

Ora quale futuro per l’EA7? “Con questa determinazione e professionalità possiamo aprire un ciclo. La direzione è giusta, dobbiamo continuare a crescere“. La sfida principale resta però l’Europa, dove l’Armani continua a faticare. “Misurarsi nella competizione di più alto livello aiuta a crescere. Per crescere e diventare più competitivi dobbiamo migliorarci con i più forti“.

Armani si è poi aperto sul suo rapporto con i tifosi (“Il nostro tifo rispecchia i miei valori: passione e correttezza sono fondamentali dentro e fuori il campo. Al Forum mi sento a casa” e sull’importanza personale del progetto Olimpia (“È prima di tutto un impegno verso la mia citta. Poi la passione sportiva e l’adrenalina della vittoria mi spingono a non smettere mai“), chiudendo sulla possibilità di Milano di ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026 insieme a Torino. “Lo sport raccoglie tutti i sani valori ai quali ci ispiriamo nella vita. Quindi sono favorevole a iniziative in questo senso, purché vi siano progetti sostenibili, corretti, puliti e utili per l’intera comunità“.













Credit: Ciamillo