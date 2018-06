Basket, Finale Scudetto 2018: Milano CAMPIONE D’ITALIA. Trento si arrende in gara-6, Olimpia al 28° tricolore

L’Olimpia Milano è Campione d’Italia. Ventottesimo Scudetto per la compagine milanese che vince gara-6 in casa della Dolomiti Energia Trento per 96-71 e chiude la serie per 4-2. Una partita dominata dall’Emporio Armani, che ha trovato una serata straordinaria al tiro da tre punti (18/35), riuscendo a sbancare per la prima volta in questa finale il PalaTrento.

Una finale che probabilmente si era decisa sulla stoppata all’ultimo secondo in gara-5 di Andrew Goudelock, che è stato votato MVP della serie Scudetto. L’americano è stato il grande protagonista anche questa sera con 21 punti con cinque triple su nove tentativi. Fondamentali per Milano anche i 15 punti di Mindaugas Kuzminskas e Dairis Bertans e i 14 punti (anche nove rimbalzi) di Arturas Gudaitis. A Trento non bastano i 15 punti di Dominique Sutton, i 14 di Shavon Shields, entrambi comunque condizionati troppo dai falli. Grande prova anche di Toto Forray, ultimissimo a mollare, che chiude con 14 punti la sua gara-6

Ottimo inizio di Milano, che trova subito ritmo da tre punti con le conclusioni di Goudelock e Kuzminskas, arrivando sul 10-2. Trento, però, non si scompone e reagisce prima con un canestro di Forray e poi con il solito Shields, che conduce il parziale di 13-2 che porta avanti i padroni di casa (15-12). L’Olimpia, però, tira benissimo da tre punti (5/9 nel primo quarto): bombe di Micov, Kuzminskas e Jerrells, con Milano avanti alla prima sirena (20-25).

Il secondo quarto si apre con l’ennesima tripla milanese (Bertans). Pianigiani si gioca la carta Abass e l’azzurro risponde con una grande presenza difensiva. Milano alza l’intensità sotto il suo canestro e soprattutto trova grande fluidità in attacco. Gudaitis schiaccia due volte in solitaria e poi arriva anche la tripla di Goudelock che fa volare l’Olimpia sul +19 (42-23). Shields prova a riavvicinare Trento, ma i liberi di Bertans allo scadere mandano gli ospiti negli spogliatoi avanti di quindici punti (33-48).

Al rientro dall’intervallo Forray prova subito a tenere incollata Trento all’Olimpia. Kuzminskas segna ancora da tre punti e Shields commette il suo quarto fallo. L’Olimpia trova in Tarczewski canestri molto pesanti e scappa nuovamente sul +14 (43-57). Trento, però, non molla assolutamente e Gutierrez avvicina la Dolomiti sul -7 (50-57), ma nel finale Milano ritrova la doppia cifra di vantaggio (50-60) con cui si entra nell’ultimo quarto.

Subito tripla di Goudelock, poi Forray trova il gioco da tre punti, ma ancora Kuzminskas segna dall’arco. Trento prova in tutti i modi a rimanere attaccata, ma Milano risponde colpo su colpo. Bertans e Micov segnano le triple del +20 e nel finale Goudelock chiude tutti i conti con altre bombe. La Dolomiti alza bandiera bianca e può partire la festa dell’Olimpia.

Il tabellino della partita

Dolomiti Energia Trento – EA7 Emporio Armani Milano 72-65 (20-25; 13-23; 23-18; 15-30)

Trento: Franke 2, Sutton 15, Silins 2, Forray 4, Lovisotto, Gutierrez 8, Gomes 7, Hogue 9, Lechtaler, Shields 14, Musumeci

Milano: Goudelock 21, Micov 10, Bortolani, Pascolo, Tarczewski 6, Kuzminskas 15, Cinciarini 2, Cusin, Abass, Bertans 15, Jerrells 12, Gudaitis 14













Credit: Ciamillo