Basket, 23a giornata Serie A 2018: big match Avellino-Milano, Venezia di scena a Pistoia

La 23a giornata del campionato italiano di basket si apre domani sera con l’anticipo tra la Betaland Capo d’Orlando e la Germani Basket Brescia. I siciliani sono in crisi profonda e cercano punti vitali per provare ad allontanarsi almeno per una notte dall’ultimo posto in classifica alla pari con Pesaro; mentre i lombardi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Bologna e con una vittoria aggancerebbero Avellino in terza posizione.

Proprio la Sidigas sarà protagonista del big match di questa giornata. Gli irpini attendono davanti al proprio pubblico l’Emporio Armani Milano in uno scontro diretto per la vetta della classifica. Avellino è attualmente a quattro punti dalla formazione di Simone Pianigiani e con una vittoria si avvicinerebbe all’Olimpia, che, invece, è reduce dal ko in Eurolega contro il Valencia e vuole immediatamente un riscatto in campionato per mantenersi in prima posizione.

Altra sfida molto interessante quella che pone di fronte la The Flexx Pistoia e l’Umana Reyer Venezia. I toscani sono in caduta dopo due sconfitte consecutive e hanno bisogno di una vittoria per mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, mentre i veneti vogliono proseguire la loro striscia positiva, sfruttando, magari, anche un passo falso di Milano.

Intreccio playoff/salvezza nelle sfide tra Virtus Bologna-Happy Casa Brindisi e VL Pesaro-Dolomiti Energia Trento, quest’ultima sfida posticipo domenicale. Un vero e proprio scontro per la post season è quello tra la Red October Cantù e la Fiat Torino ed in questo caso i punti valgono assolutamente doppio, con i brianzoli pronti ad agganciare in classifica proprio i piemontesi. L’ultimo match di domenica è quello tra Sassari e Varese, con la Dinamo che deve vincere per continuare a restare tra le prime otto.

Si recupera mercoledì 18 aprile la sfida tra Grissin Bon Reggio Emilia e Vanoli Cremona, perchè gli emiliani sono impegnati questa sera nella gara-2 della semifinale di Eurocup contro il Lokomotiv Kuban.

Questo il programma della 23a giornata

SABATO 24 MARZO

ore 20.45 Betaland Capo d’Orlando – Germani Basket Brescia (Eurosport 2)

DOMENICA 25 MARZO

ore 17.00 Sidigas Avellino – EA7 Emporio Armani Milano

ore 17.00 Segafredo Virtus Bologna – Happy Casa Brindisi

ore 18.00 The Flexx Pistoia – Umana Reyer Venezia

ore 18.00 Red October Cantù – Fiat Torino

ore 19.00 Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese

ore 20.45 VL Pesaro – Dolomiti Energia Trento (Rai Sport HD)

MERCOLEDI’ 18 APRILE

ore 20.30 Grissin Bon Reggio Emilia – Vanoli Cremona

CLASSIFICA: Venezia, Milano 34, Avellino 30, Brescia 28, Bologna, Sassari, Torino 24, Trento, Cantù, Cremona 22, Reggio Emilia 20, Varese 18, Brindisi, Pistoia 14, Capo d’Orlando, Pesaro 10













Credit: Ciamillo