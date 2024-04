Jannik Sinner scioglie le riserve e giocherà a Madrid: sfida a Khachanov, arginati i fastidi fisici

Jannik Sinner ha sciolto le riserve e scenderà in campo oggi pomeriggio per affrontare Karen Khachanov negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. C’erano diversi dubbi sull’effettiva presenza del tennista italiano sulla terra rossa della capitale spagnola, dopo che ieri si era toccato più volte l’anca durante il match contro Pavel Kotov e dopo che in conferenza stampa aveva dichiarato di avere questo problema già a Montecarlo.

L’allenamento/riscaldamento andato in scena nella tarda mattinata odierna ha evidentemente convinto il fuoriclasse altoatesino a non ritirarsi dall’evento e a sfidare il rognoso avversario russo. Il numero 2 del mondo è sembrato fluido e brillante negli scambi svolti con il suo allenatore Simone Vagnozzi, palesando una condizione fisica all’altezza per disputare un incontro agonistico di spessore. Jannik Sinner se la dovrà vedere contro il numero 17 del ranking ATP.

Jannik Sinner scenderà in campo al termine del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e l’argentino Francisco Cerundolo. Il fastidio fisico all’anca sembra essere arginato e così il 22enne andrà a caccia della qualificazione ai quarti di finale, dove in caso di successo affronterebbe il vincente della sfida tra il norvegese Casper Ruud e il canadese Felix Auger-Aliassime. Ricordiamo che il prossimo 6 maggio inizieranno gli Internazionali d’Italia a Roma, dove Jannik Sinner vorrà presentarsi al top della condizione per inseguire il trionfo casalingo.