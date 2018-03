Pallanuoto, Serie A1 2018: la 19ma giornata. Interessanti sfide Napoli-Savona e Lazio-Florentia

Giornata numero 19 per il massimo campionato italiano di pallanuoto maschile: spiccano, su tutti gli altri, due incontri. Napoli-Savona vede la sfida tra le due squadre appaiate al quinto posto a quota 32 punti: chi vince vede praticamente cosa fatta l’approdo ai play-off Scudetto. Ne deve approfittare l’Ortigia, quarto a 34, che ospita il Torino, per rafforzare la posizione in ottica post season.

Interessante, per quanto riguarda il discorso salvezza diretta, la sfida Lazio-Florentia, tra due delle tre squadre che attualmente occupano le posizioni che servono ad evitare la lotteria dei play-out. Chi vincerà potrebbe anche guadagnare terreno sul Catania, atteso dal duro match interno contro la BPM Sport Management.

Nella zona play-out certamente è importante l’incontro Posillipo-Bogliasco: chi vince si avvicinerà alla zona tranquilla, chi perde quasi certamente verrà condannato alla coda del campionato per evitare la retrocessione. Brescia dovrebbe avere vita facile nella sfida interna contro Trieste, mentre la Pro Recco andrà a far visita all’Acquachiara: si annuncia una larghissima vittoria ligure.













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it