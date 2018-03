Basket, 22a giornata Serie A 2018: Milano batte Trento ed è sola in vetta, Reggio Emilia sbanca Pistoia

Due gli anticipi della 22a giornata disputati nella serata odierna. Nel primo l’EA7 Emporio Armani Milano supera 88-80 la Dolomiti Energia Trento e si porta in vetta in solitaria alla classifica. Una partita molto combattuta e che l’Olimpia ha fatto sua nell’ultimo quarto, grazie ad un Vladimir Micov assoluto protagonista e alle giocate di Gudaitis e Goudelock nei minuti finali.

Una prestazione da incorniciare quella del serbo, che chiude con 28 punti (con il 64% dal campo) ed un eccezionale 30 di valutazione. Nonostante un super Micov, supportato anche da un Cinciarini molto positivo (14 punti), Milano non riesce mai a liberarsi di Trento, che resta sempre attaccata alla formazione di Pianigiani, recuperando anche dal -9 a tre minuti dalla fine. I titoli di coda vengono mandati da una pazzesca tripla di Goudelock.

Nel secondo anticipo la Grissin Bon Reggio Emilia conferma di attraversare un ottimo momento e dopo la straordinaria vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo, che è valsa la qualificazione alle semifinali di EuroCup, è arrivata anche quella in campionato in casa della The Flexx Pistoia per 78-74.

Una partita che sembrava in mano dei padroni di casa, a caccia di punti salvezza, con Pistoia che si è trovata avanti otto punti prima dell’ultimo quarto. Toscani che avevano completamente l’inerzia del match dalla loro, con la Grissin Bon che sembrava pagare le fatiche di Coppa. Invece nell’ultimo quarto arriva un parziale di 20-8 per la formazione di Menetti, che ribalta tutto e vince una partita che la rilancia in zona playoff. Una grande serata per Niccolò De Vico, che sostituisce perfettamente l’assente Amedeo Della Valle, scatenandosi dall’arco con cinque triple nei suoi 17 punti finali.

I tabellini delle due partite

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 88-80 (18-20; 20-16; 23-25; 27-19)

Milano: Micov 28, Cinciarini 14, Goudelock 14

Trento: Flaccadori 16, Shields 15, Sutton 13

THE FLEXX PISTOIA – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 74-78 (18-21; 21-20; 27-17; 8-20)

Pistoia: Laquintana 15, Mcgee 11, Mian 11

Reggio Emilia: De Vico 17, C.Wright 12, J.Wright 11

Questo il riepilogo della 22a giornata

EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trento 88-80

The Flexx Pistoia – Grissin Bon Reggio Emilia

Openjobmetis Varese – Sidigas Avellino

Germani Basket Brescia – Segafredo Virtus Bologna

Happy Casa Brindisi – VL Pesaro

Betaland Capo d’Orlando – Dolomiti Energia Sassari

Umana Reyer Venezia – Red October Cantù

Vanoli Cremona – Fiat Torino

CLASSIFICA: Milano° 34, Venezia 32, Avellino 30, Brescia* 28, Torino 24, Sassari, Cantù, Bologna, Trento° 22, Cremona, Reggio Emilia 20, Varese 16, Pistoia° 14, Brindisi 12, Capo d’Orlando, Pesaro 10.

*una partita in meno

° una partita in più













Credit: Ciamillo