Basket, 20a giornata Serie A 2018: Milano e Venezia sole in vetta, Avellino beffata a Cantù

Dopo due domenica di stop, tra Coppa Italia e Nazionale, la Serie A di basket è ripartita con la 20esima giornata.

Milano doveva reagire, dopo la tremenda eliminazione dalle Final Eight e la contestazione in settimana in Eurolega. L’Olimpia lo ha fatto alla grande, vincendo con un netto 116-93 contro Sassari. Una partita che l’EA7 ha condotto dall’inizio alla fine, accelerando in maniera definitiva nel terzo periodo. Ben sei i giocatori in doppia cifra, con Andrew Goudelock nelle vesti di trascinatore (19 punti, 4/5 da tre). Tornato soprattutto protagonista Curtis Jerrells, autore di 20 punti. Per la Dinamo 21 di Josh Bostic.

In vetta con Milano è rimasta Venezia, che ha battuto in volata, 71-70, la Virtus Bologna. Partita decisa in volata: il migliore per gli ospiti è stato Michael Umeh (24 punti), ma è stato Pietro Aradori a segnare il canestro del +2 a 6″ dalla fine. Austin Daye, però, allo scadere, ha mandato a segno la tripla della vittoria.

Sconfitta bruciante per Avellino, caduta 83-82 a Cantù lasciando così il primo posto. Una partita largamente condotta dai padroni di casa (+12 nel terzo periodo), guidati dai 20 di Jaime Smith (4/6 da tre) e i 16 di Charles Thomas, ma che alla fine è stata la Sidigas a sciupare: dopo aver rimontato, infatti, gli irpini hanno pasticciato sulla rimessa a 6″ dalla fine, in vantaggio 81-82. Randy Culpepper ha ringraziato e regalato alla Red October la vittoria che la tiene in zona playoff. Nella parte alta rimane anche la Vanoli Cremona, che nel posticipo non ha avuto problemi a sbarazzarsi di Pistoia, sempre più ultima. In grande evidenza nel 92-79 finale Darius Johnson-Odom, con 25 punti. Non sono bastati alla VL i 23 di Pablo Bertone.

La Fiat Torino ci ha preso gusto. Dopo la vittoria in Coppa Italia, la squadra di Paolo Galbiati ha ripreso il campionato battendo, sebbene in maniera più difficile del previsto, Capo d’Orlando 92-89. Un match dall’andamento strano: dal 35-10 del primo quarto si è passati al 16-40 del secondo. L’incontro è rimasto quindi in equilibrio venendo risolto nel finale dalla freddezza ai liberi di Trevor Mbakwe (14 punti) e Sasha Vujacic (26). La Betaland rimane così nelle retrovie, da cui prova ad allontanarsi Pistoia, che ha battuto 74-65 Varese nello scontro diretto. Una partita vissuta sul duello tra Tyus McGee (20 punti con 5/11 da tre) e Stanley Okoye (23 punti e 10 rimbalzi), ma risolta in volata dalla The Flexx.

I risultati della 20esima giornata di Serie A

Grissin Bon Reggio Emilia – Dolomiti Energia Trentino 68-82

Red October Cantù – Sidigas Avellino 83-82

EA7 Emporio Armani Milano – Banco di Sardegna Sassari 116-93

Fiat Torino – Betaland Capo d’Orlando 92-89

The Flexx Pistoia – Openjobmetis Varese 74-65

Umana Reyer Venezia – Segafredo Virtus Bologna 71-70

Vanoli Cremona – VL Pesaro 92-79

La classifica

1. EA7 Emporio Armani Milano 30 15/5

2. Umana Reyer Venezia 30 15/5

3. Sidigas Avellino 28 14/6

4. Germani Basket Brescia 26 13/6

5. Fiat Torino 24 12/8

6. Segafredo Virtus Bologna 22 11/9

7. Banco di Sardegna Sassari 20 10/10

8. Red October Cantù 20 10/10

9. Dolomiti Energia Trentino 20 10/10

10. Vanoli Cremona 20 10/10

11. Grissin Bon Reggio Emilia 18 9/11

12. Openjobmetis Varese 16 8/11

13. The Flexx Pistoia 14 7/13

14. Happy Casa Brindisi 12 6/13

15. Betaland Capo d’Orlando 10 5/15

16. VL Pesaro 8 4/16













Credit: Ciamillo