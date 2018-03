Baseball, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Sarà Italia-Olanda. E al Premier12….

Il Cio ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il baseball. Il batti e corri torna ai Giochi: spazio a sei squadre che si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. L’Italia proverà a essere della partita ma sarà davvero molto difficile strappare il pass. Vediamo nel dettaglio come ci si qualifica ai Giochi.

PAESE ORGANIZZATORE:

Il Giappone è ammesso di diritto alle Olimpiadi.

WSBC PREMIER 12 (novembre 2019):

Torneo tra le migliori 12 formazioni del ranking internazionale. La migliore Nazionale proveniente dalla zona Asia/Oceania e la migliore squadra proveniente dall’area Americana si qualificheranno alle Olimpiadi.

CAMPIONATI EUROPEI/AFRICANI (febbraio 2020):

La vincente staccherà il pass per Tokyo 2020. Questa è l’occasione dell’Italia che se la dovrà vedere sostanzialmente con l’Olanda nella grande rivalità del Vecchio Continente. Attenzione però a non sottovalutare anche altre compagini.

CAMPIONATI AMERICANI (febbraio 2020):

La vincente si qualificherà alle Olimpiadi. Naturalmente la squadra che ha già acquisito il diritto tramite il WBSC non parteciperà all’evento.

FINAL QUALIFICATION EVENT (maggio 2020):

Verrà assegnato l’ultimo pass (alla vincitrice). Parteciperanno sei squadre: la finalista perdente dei Campionati Europei/Africani, la seconda e la terza dei Campionati Americani, due formazioni asiatiche (le migliori del ranking dopo il Giappone e quella che si qualificherà tramite il WBSC), la migliore nazione oceanica.













