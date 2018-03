Calcio, i numeri di maglia dell’Italia per le sfide ad Argentina e Inghilterra: lasciata stare la 13 di Davide Astori

L’Italia è pronta per affrontare Argentina e Inghilterra nelle due amichevoli internazionali in programma venerdì 23 marzo (contro l’Albiceleste a Manchester) e martedì 27 marzo (contro i padroni di casa a Londra). Oggi sono stati scelti i numeri di maglia per la doppia partita. Nel pieno rispetto di Davide Astori, il difensore scomparso lo scorso 4 marzo, nessuno ha optato per la casacca col numero 13, quello che il giocatore ha sempre indossato in Nazionale. L’Italia giocherà con il lutto al braccio in sua memoria anche nelle prossime due uscite e verrà osservato un minuto di silenzio.

Lorenzo Insigne avrà sulle spalle la 10, i debuttanti Patrick Cutrone e Federico Chiesa hanno scelto la 22 e e la 25, Ciro Immobile la 17. Di seguito tutti i numeri di maglia degli azzurri per la doppia amichevole contro Argentina e Inghilterra:



Portieri: 1 Gianluigi Buffon (Juventus), 26 Gianluigi Donnarumma (Milan), 27 Mattia Perin (Genoa);

Difensori: 19 Leonardo Bonucci (Milan), 4 Matteo Darmian (Manchester United), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 3 Gian Marco Ferrari (Sampdoria), 24 Alessandro Florenzi (Roma), 5 Angelo Obinze Ogbonna (West Ham), 15 Daniele Rugani (Juventus), 11 Leonardo Spinazzola (Atalanta), 21 Davide Zappacosta (Chelsea);

Centrocampisti: 7 Giacomo Bonaventura (Milan), 23 Bryan Cristante (Atalanta), 20 Roberto Gagliardini (Inter), 14 Jorge Luiz Frello Jorginho (Napoli), 18 Marco Parolo (Lazio), 16 Lorenzo Pellegrini (Roma), 8 Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: 9 Andrea Belotti (Torino), 6 Antonio Candreva (Inter), 25 Federico Chiesa (Fiorentina), 22 Patrick Cutrone (Milan), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 12 Simone Verdi (Bologna).















(foto profilo Twitter UEFA)