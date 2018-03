Juventus-Real Madrid, Champions League 2018: partita in diretta tv, gratis e in chiaro sul nuovo Canale 20! Data, programma, orario d’inizio

Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio, sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, sul neonato canale 20. La frequenza, occupata fino a ieri da Rete Capri, è infatti stata acquistata da Mediaset che ha deciso di esordire con il botto: martedì 3 aprile verrà mandato il big match tra i bianconeri e i blancos, rivincita della Finale dello scorso anno.

Dunque tutti gli appassionati potranno gustarsi l’evento comodamente in poltrona, senza pagare nessun abbonamento: un appuntamento imperdibile con la grande novità del Canale 20 e non dell’abituale Canale 5. Naturalmente l’incontro sarà trasmesso in diretta tv anche su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio.

MARTEDI’ 3 APRILE:

20.45 Juventus-Real Madrid