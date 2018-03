Barcellona-Roma, come vederla in tv? La data e l’orario della partita. Il programma completo

Scrivere la storia al Camp Nou e cullare ancora il sogno Champions. La Roma sfiderà il Barcellona mercoledì 4 aprile nell’andata dei quarti di finale di Champions League 2017-2018 con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo e tenere viva la speranza di qualificarsi alle semifinali.

I giallorossi andranno a caccia dell’impresa in un autentico teatro dei sogni, consapevoli di aver già inflitto una lezione al Chelsea e aver eliminato l’Atletico Madrid, prima di escludere anche lo Shakhtar Donetsk dalla competizione. Di Francesco, d’altro canto, non ha intenzione di accontentarsi e vuole giocare il tutto per tutto per rifilare un dispiacere anche ai Blaugrana.

Il ritrovato Dzeko sarà il perno di un attacco che dispone anche dell’ottima vena di Under e Perotti e della grinta di Nainggolan per rispondere alla qualità di Iniesta, Messi e Suarez, contro i quali è già pronta la saracinesca Alisson.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.45. Sarà possibile seguire il match in diretta tv in chiaro su Canale 5, ma la gara sarà visibile anche su Premium Sport per gli abbonati alla piattaforma digitale Mediaset Premium. Sarà possibile guardare il match in diretta streaming anche attraverso l’applicazione per smartphone, pc e tablet Premium Play.

PROGRAMMA E ORARIO

Mercoledì 4 aprile – Champions League 2017-2018

Camp Nou, ore 20.45: Barcellona-Roma (diretta tv su Canale 5 e Premium Sport)













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Facebook AS Roma