Barcellona-Chelsea, Ottavi Champions League: orario d’inizio e come vederla in tv. Le probabili formazioni

Dimenticare le difficoltà del campionato e andare a caccia di un risultato storico in Europa. Il Chelsea di Antonio Conte punta al colpaccio al Camp Nou, dove stasera, mercoledì 14 marzo, andrà in scena il match di ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018 contro il Barcellona. I Blaugrana nella prima partita hanno strappato con i denti un pareggio per 1-1 con il gol di Messi che ha consentito alla squadra guidata da Valverde di rimediare ad una perla di Willian.

Ma la dimostrazione di forza del Chelsea fa ben sperare Conte e i suoi ragazzi che, memori dell’impresa del 2012, puntano a rinverdire i fasti di quel glorioso passato e a tornare grandi nel momento più importante per coltivare ancora il sogno Champions. Messi e Suarez, però, non sembrano affatto intenzionati a fare sconti e tra le mura amiche puntano a rendere da subito infernale il clima per gli inglesi, per i quali l’impresa appare sulla carta davvero improba

. Valverde si affiderà al 4-4-2 con Pique e Umtiti davanti a Ter Stegen e i due esterni Sergi Roberto e Jordi Alba. In mediana agiranno Busquets e Rakitic con Paulinho e Dembelé sulle fasce, mentre le chiavi dell’attacco saranno consegnate ai fuoriclasse Messi e Suarez. Conte, dal canto suo, punterà sul 3-4-2-1 con Rudiger, Azpilicueta, Christensen davanti a Courtois, mentre Fabregas e Kanté saranno i due mediani, affiancati dagli esterni Moses e Marcos Alonso. I trequartisti Pedro e Willian, infine, agiranno a supporto del falso nueve Hazard.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Barcellona e Chelsea:

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Paulinho, Busquets, Rakitic, Dembelè; Suarez, Messi. All.: Valverde.

CHELSEA (3-4-2-1): Courtois; Rudiger, Azpilicueta, Christensen; Moses, Fabregas, Kantè, Marcos Alonso; Pedro, Willian; Hazard. All.: Conte.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 20.45. Sarà possibile seguire la partita in tv su Premium Sport per gli abbonati alla piattaforma digitale Mediaset Premium, ma il match sarà visibile anche in Diretta Streaming attraverso l’applicazione per smartphone, pc e tablet Premium Play.

PROGRAMMA E ORARIO

Ritorno ottavi Champions League 2017-2018 – Mercoledì 14 marzo

Camp Nou, ore 20.45: Barcellona-Chelsea (diretta tv su Premium Sport)













