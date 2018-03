LIVE Barcellona-Chelsea, Champions League in DIRETTA: tutti gli aggiornamenti e il risultato in tempo reale.

Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Chelsea, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018. Al Camp Nou, una grande classifica del calcio europeo tra due compagini composte da campioni che si contenderanno un posto per i quarti di finale.

Gli spagnoli partono da una condizione di vantaggio, avendo pareggiato all’andata (1-1), grazie al solito Leo Messi che ha interrotto anche il digiuno di marcature contro i Blues. Una marcatura fondamentale che ha permesso ai blaugrana di pareggiare la rete di uno scatenato Willian, più volte pericoloso dalle parti di ter Stegen, come i due legni colpiti dimostrano.

Un match dunque palpitante si prospetta sul rettangolo di gioco catalano con gli uomini di Antonio Conte costretti a vincere per guadagnarsi la qualificazione. La parola d’ordine in casa Chelsea è la seguente: perfect match. Servirà decisamente per sperare di piegare gli iberici in casa.

Calcio d'inizio alle ore 20.45.













