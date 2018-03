Asiago-Renon, Finale Alps League hockey ghiaccio 2018: tutte le date e il calendario della serie. Programma, orari e tv

Per il secondo anno consecutivo la Finale della Alps League di hockey su ghiaccio sarà tutta italiana. Per il secondo anno di fila a sfidarsi saranno Asiago e Renon. Sono state ancora loro ad uscire vincitrici dalla lotta dei playoff ed ora sono pronte a giocarsi il titolo, dopo aver battagliato per tutta la regular season. Nel 2017 trionfò Renon al termine di una serie emozionante, decisa in gara-5. Quest’anno, però, sarà Asiago ad avere il vantaggio del fattore campo, avendo chiuso in testa la stagione regolare.

La finale sarà al meglio delle sette partite. Gara-1 è in programma lunedì 2 aprile, con le altre partite in programma ogni due giorni. Asiago giocherà la prima partita in casa, poi ci sarà l’alternanza casa-fuori dopo ogni incontro. Non ci sono ancora notizie circa la trasmissione televisiva della Finale ma non mancheranno aggiornamenti. Su OA Sport potrete trovare il riassunto della serie partita dopo partita.

Il programma della Finale della Alps League tra Asiago e Renon

Lunedì 2 aprile

ore 20.30 Gara-1, Asiago – Renon

Mercoledì 4 aprile

ore 20.00 Gara-2, Renon – Asiago

Venerdì 6 aprile

ore 20.30 Gara-3, Asiago – Renon

Domenica 8 aprile

ore 18.00 Gara-4, Renon – Asiago

Martedì 10 aprile

ore 20.30 ev. Gara-5, Asiago – Renon

Giovedì 12 aprile

ore 20.30 ev. Gara-6, Renon – Asiago

Domenica 15 aprile

ore 20.30 ev. Gara-7, Asiago – Renon













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI HOCKEY SU GHIACCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Asiago Hockey