Volley, SuperLega 2018 – 25^ giornata: Modena batte Perugia ma è terza, Civitanova seconda. Ravenna ai playoff

Perugia prima, Civitanova seconda, Modena terza: questa sarà la classifica della SuperLega per quanto riguarda le posizioni di vertice. La 25^ giornata, la penultima della regular season del massimo campionato italiano di volley maschile, ha sancito la graduatoria con cui le tre big si presenteranno ai playoff e domenica prossima conosceranno chi dovranno affrontare tra Milano, Piacenza e Ravenna nei quarti di finale (l’altro match sarà tra Trento e Verona, da definire soltanto il vantaggio del campo).

Modena ha vinto al tie-break il big match di giornata contro Perugia. In un PalaPanini gremito, i ragazzi di Stoytchev si impongono nell’incontro di cartello ma va sottolineato che la capolista era già certa del primo posto e non aveva particolari motivazioni. I Canarini festeggiano trascinati dai martelli Tine Urnaut (20, 5 aces) e Earvin Ngapeth (21) oltre che dai 6 muri del centrale Max Holt, torna in doppia cifra l’opposto Andrea Argenta (12). Ai Block Devils non è bastato un esorbitante Aleksandar Atanasijevic (30 punti), doppia cifra anche per i martelli Aaron Russell (21) e Ivan Zaytsev (16).

La Lube è riuscita a sbancare il PalaBanca di Piacenza soltanto al tie-break e dopo essere stato sotto 2-1. I Campioni d’Italia hanno dovuto sudare contro degli indemoniati Lupi trascinati dal solito inverosimile Alessandro Fei (22 punti, 6 aces), sempre più vicino al record di marcature di Hristo Zlatanov: ormai senza mezzi termine si può anche dirlo, questo Fox è in odore di casacca azzurra. Civitanova la scampa grazie a un superbo Tsvetan Sokolov (21 punti) e al solidissimo Taylor Sander (20), doppia cifra anche per Osmany Juantorena (15).

Trento demolisce Sora per 3-0 e si riprende il quarto posto in classifica: i dolomitici ora hanno due punti di vantaggio su Verona (ieri capace di battere Vibo Valentia) e sono molto vicini al loro obiettivo. Coach Lorenzetti conferma il modulo classico, vanno in doppia cifra Uros Kovacevic (17 punti, 3 aces) e un redivivo Luca Vettori (14), niente da fare per Dusan Petkovic (14, ormai certo del primo posto nella classifica cannonieri) e compagni.

Milano ora è solitaria al sesto posto in classifica. I ragazzi di Giani sbrigano la pratica Castellana Grotte sfruttando al meglio l’ottimo Klinkenberg (16) e il ritorno parziale di Abdel-Aziz (9), arma fondamentale per fare strada nei playoff. Ravenna si è matematicamente qualificata ai playoff grazie al successo odierno ottenuto contro Monza che non ha più nulla da chiedere al campionato: rapido 3-0 con i 17 punti del solito Paul Buchegger e ritorno alla post-season per i ragazzi di coach Soli. Il successo casalingo dei romagnoli taglia fuori matematicamente Padova. I veneti hanno vinto al tie-break sul campo di Latina (spiccano le 24 marcature di Luigi Randazzo) ma ormai il risultato era ininfluente: la Kioene aveva disputato un eccellente girone d’andata poi alla lunga si è spenta e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria.

Di seguito tutti i risultati dettagliati della 25^ giornata di SuperLega e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley maschile:

Wixo LPR Piacenza vs Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-19; 26-28; 25-23; 19-25; 13-15)

Azimut Modena vs Sir Safety Conad Perugia 3-2 (21-25; 25-20; 25-20; 21-25; 15-13)

Tonno Callipo Vibo Valentia vs Calzedonia Verona 1-3 (15-25; 25-22; 21-25; 19-25)

Bunge Ravenna vs Gi Group Monza 3-0 (25-12; 25-17; 25-19)

Taiwan Excellence Latina vs Kioene Padova 2-3 (20-25; 25-22; 25-22; 17-25; 11-15)

Diatec Trentino vs Biosì Indexa Sora 3-0 (25-15; 27-25; 25-21)

BCC Castellana Grotte vs Revivre Milano 0-3 (19-25; 15-25; 20-25)

# SQUADRA PUNTI PARTITE GIOCATE VITTORIE 1. Perugia 67 25 22 2. Civitanova 61 25 21 3. Modena 57 25 19 4. Trento 50 25 18 5. Verona 48 25 17 6. Milano 43 25 13 7. Piacenza 41 25 15 8. Ravenna 41 25 14 9. Padova 35 25 11 10. Monza 26 25 8 11. Latina 23 25 6 12. Vibo Valentia 13 25 4 13. Castellana Grotte 10 25 3 14. Sora 10 25 3













(foto Pier Colombo)