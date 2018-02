Volley, Champions League 2018 – Trento batte il Noliko Maaseik e vola agli ottavi di finale. Giannelli stampa 9 muri!

Trento ha sconfitto il Noliko Maaseik per 3-1 (25-16; 29-27; 24-26; 26-24) nell’ultima partita della fase a gironi della Champions League 2018 di volley maschile. I dolomitici erano già certi della qualificazione agli ottavi di finale ma il sofferto successo odierno contro la compagine belga, oltre ad essere importante per il morale, è stato determinante per strappare la certezza di essere testa di serie nel sorteggio di venerdì. I ragazzi di Lorenzetti hanno sudato, avanti 2-1 hanno perso il terzo set ai vantaggi e poi hanno rischiato di essere trascinati al tie-break prima di piazzare la reazione d’orgoglio e chiudere i conti.

Partita di grande sostanza da parte di Uros Kovacevic (21 punti, 53% in attacco, 48% in ricezione) affiancato da capitan Filippo Lanza (13) che si è caricato sulle spalle il peso della ricezione. Doppia cifra anche per l’opposto Luca Vettori (17, 52%), per il centrale Jan Kozamernik (12) e soprattutto per un indemoniato Simone Giannelli: il regista ha fatto girare bene la propria squadra e ha realizzato addirittura 9 muri, un vero e proprio record per un palleggiatore. Ai belgi non sono bastati Maan (11) e Rychlicki (10).

CLASSIFICA POOL E: ZAKSA Kedzierzyn-Kozle 5 vittorie (14 punti), Diatec Trentino 4 vittorie (14 punti), Noliko Maaseik 3 vittorie (7 punti), Arkas Izmir 0 vittorie (1 punto).