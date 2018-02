Volley, Champions League 2018: Civitanova-Perugia vale il primo posto in classifica! Big match tra Juantorena e Zaytsev

Questa sera (ore 20.30) Perugia e Civitanova si troveranno nuovamente una di fronte all’altra per la sesta volta in stagione. In programma il match che vale il primo posto nel girone della Champions League 2018 di volley maschile: chi vince si garantisce il successo nel raggruppamento e dunque un ottavo di finale sulla carta più agevole, chi perde dovrà accontentarsi della piazza d’onore con il rischio di trovare subito una corazzata nel primo turno a eliminazione diretta.

La posta è alta, le due squadre si conoscono a menadito e i Block Devils sono avanti 4-1 nei precedenti: nelle ultime settimane hanno vinto la Finale di Coppa Italia e il big match di campionato che ha sostanzialmente garantito il primo posto in classifica, a inizio stagione si erano imposti anche in Supercoppa e nall’andata della massima competizione continentale. I favori pendono tutti dalla parte della formazione di coach Bernardi che però dovrà vedersela con la bolgia dell’Eurosuole Forum: Civitanova avrà il sostegno della propria tifoseria per cercare il colpaccio e operare il sorpasso in extremis.

Attesissimi i duelli tra gli opposti Tsvetan Sokolov e Aleksandar Atanasijevic, tra i martelli Osmany Juantorena e Ivan Zaytsev che saranno affiancati da Taylor Sander e Aaron Russell, bel duello tra i liberi Massimo Colaci e Jenia Grebennikov, in regia Micah Christenson e Luciano De Cecco. Divertimento assicurato per una sfida che sta caratterizzando questa stagione e che potremmo rivedere eventualmente in Finale Scudetto visto che le due squadre sono matematicamente prima e seconda in SuperLega.













(foto Roberto Muliere)