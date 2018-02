VIDEO Matteo Rizzo, Olimpiadi invernali PyeongChang 2018: riviviamo il programma libero dell’azzurro

Dopo il team event e la gara delle coppie d’artistico, sono gli uomini i protagonisti di questi due giorni sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena per la prosecuzione del programma di pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018. Questo sabato stiamo assistendo infatti al free skating che assegnerà le medaglie.

Unico italiano presente in campo maschile, l’azzurro Matteo Rizzo ha chiuso il cerchio della sua avventura olimpica, completando un quarto programma di ottimo livello. Sulle musiche dei Beatles, il diciannovenne campione nazionale ha sfiorato i propri primati personali, meritando 156.78 punti per la sua prestazione odierna (80.86 di technical elements e 75.92 di components), per un totale di 232.41 punti.

Riviviamo nel video che segue la prestazione del pattinatore azzurro.

Matteo Rizzo, che eleganza! 🇮🇹💪 L’azzurro chiude il suo programma libero senza sbavature sulle note dei Beatles… 🎼#PyeongChang2018 #ItaliaTeam #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/pmUOFES2OT — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 17 febbraio 2018

Foto: Valerio Origo