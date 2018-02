Tiro a volo, Coppa del Mondo Guadalajara 2018: 12 azzurri al via della tappa messicana

Si presenta numeroso ed agguerrito il contingente italiano a Gudalajara, in Messico, per la prima prova di Coppa del Mondo di tiro a volo. Il DT Albano Pera ha convocato per il trap, prima specialità a scendere in pedana, Emanuele Buccolieri (Fiamme Oro) di San Pancrazio (BR), l’argento olimpico di Londra 2012 Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP), Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari, Federica Caporuscio (Carabinieri) di Roma, Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA) e Silvana Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI).

Ad eccezione di Caporuscio e Marongiu, gli azzurri affronteranno sia la prova individuale che la prova mista, nuova specialità olimpica che vedremo esordire a Tokyo 2020. A tal proposito, verranno messe in palio le prime Carte Olimpiche per i Giochi già in questa stagione ai Mondiali in programma in Corea del Sud. Negli ultimi giorni della manifestazione toccherà allo skeet, e per questa tappa il DT Andrea Benelli ha chiamato Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), Luigi Agostino Lodde (Esercito) di Ozieri (SS), Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma, Martina Bartolomei (Esercito) di Laterina (AR), Chiara Costa di Roma e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT).

In Messico per quanto concerne il trap maschile fari puntati sugli spagnoli Alberto Fernandez ed Antonio Bailon, mentre per la gara femminile si profila un testa a testa tra l’australiana Catherine Skinner e l’iberica Fatima Galvez, con possibile inserimento della neozelandese Natalie Rooney. Nello skeet maschile il cipriota Georgios Achilleos veste i panni del favorito, mentre proveranno ad insidiarlo il tedesco Vincent Haaga ed il britannico Ben Liewellin. Nella competizione femminile la statunitense Kimberly Rhode ha tutti i favori del pronostico, ma proverà a sorprenderla la cinese Meng Wei. Gli azzurri saranno outsider di lusso in tutte le specialità.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebook Luigi Agostino Lodde

roberto.santangelo@oasport.it