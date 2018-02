Tennis, ATP Quito 2018: Stefano Travaglia esce al secondo turno. Sconfitto in tre set dal cileno Jarry

Giornata finora nera per il tennis italiano nel secondo turno dell’ATP di Quito. Dopo la sconfitta di Paolo Lorenzi, arriva anche quella di Stefano Travaglia che cede in tre set al cileno Nicolas Jarry, numero 95 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-6 6-3 dopo poco più di due ore di gioco.

Nonostante una bassa percentuale di prime palle, i due tennisti tengono fino al settimo game i propri turni di servizio. Le prime due palle break arrivano nell’ottavo gioco in favore di Jarry, ma Travaglia riesce ad annullare e agguanta nuovamente la parità sul 4-4. Successivamente è l’azzurro a procurarsi una palla break nel nono game ed è decisiva per salire a condurre 5-4. Travaglia tiene il servizio e vince il primo set per 6-4.

In apertura di secondo set Travaglia ha immediatamente l’occasione per allungare, ma non riesce a sfruttare due palle break. Il marchigiano migliora la percentuale di prime palle, anche se resta sotto il 50% (da 36 a 48), ma deve comunque affrontare tre palle break. Jarry, però, non strappa il servizio all’azzurro e il set scivola al tiebreak. Grandissimo equilibrio, ma dal 4-4 il cileno allunga fino al 6-4 e al secondo set point chiude sul 7-5.

Il set perso si fa sentire e Travaglia concede il break ad inizio terzo set dopo un lunghissimo primo game. L’inerzia della partita ormai è girata in favore del sudamericano, che serve il 74% di prime palle ed ottiene oltre l’80% di punti sia con la prima sia con la seconda di servizio. Travaglia non ha occasione e a sua volta subisce un altro break nel nono game, che fa vincere il set a Jarry per 6-3 e chiude la partita.













