Tennis, ATP Quito 2018: Marco Cecchinato eliminato al primo turno. Gerald Melzer vince in due set

Giornata dolceamara per i colori italiani all’ATP 250 di Quito. Se Alessandro Giannessi può sorridere, non può fare altrettanto Marco Cecchinato, eliminato al primo turno, sconfitto in due set da Gerald Melzer, 6-4 6-2 in un’ora e trentaquattro. I due giocatori in realtà erano già scesi in campo ieri, prima che la pioggia arrivasse ad interrompere il match dopo un solo game disputato. Nella prosecuzione di oggi, però, l’azzurro ha dovuto cedere al rivale austriaco ma non senza rimpianti.

L’incontro è stato infatti più lottato di quanto non dica il punteggio, perché al ritorno in campo Melzer è stato colpito a freddo dal break di Cecchinato. L’azzurro sembrava poter fare suo il primo set, soprattutto quando con un game a zero è salito 4-1. Da lì, però, si è spenta la luce: Melzer ha visto la porta aperta e si è fiondato all’interno, portando a casa un parziale di 5 giochi a 1 e con esso il primo set. Il match di Cecchinato si è di fatto concluso lì perché sul’1-1 del secondo set è arrivato il break con cui il siciliano è uscito definitivamente dalla partita. Strada libera, dunque, per il numero 98 del mondo, che ha tolto nuovamente il servizio all’avversario passeggiando verso la vittoria.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Facebook Marco Cecchinato