Tennis, ATP Quito 2018: Alessandro Giannessi al secondo turno! Piegato in due set Peter Polansky

Arrivano ottime notizie per il tennis italiano dall’ATP 250 di Quito. Dopo Stefano Travaglia, anche Alessandro Giannessi ha strappato il pass per il secondo turno, battendo il canadese Peter Polansky in due set, 6-3 6-4, in un’ora e dieci minuti di gioco. È stato un successo netto quello ottenuto dal tennista spezzino, che è entrato in tabellone come lucky loser, dopo la sconfitta nella finale delle qualificazioni contro Federico Gaio (sconfitto poi al primo turno ieri) ed il forfait di Tommy Robredo. Il contingente tricolore agli ottavi passa così a tre unità, con Paolo Lorenzi che da testa di serie numero 4 del torneo ha usufruito del bye al primo turno.

Giannessi ha disputato una partita solida, senza concedere praticamente nulla al suo avversario. Sin dal primo game, l’azzurro ha mantenuto un’ottima efficacia al servizio. Le percentuali non sono state altissime (58% di prime palle nel match), ma Alessandro ha vinto i punti più importanti. Ingiocabile con la prima di servizio, l’italiano è stato bravo anche con la seconda, senza concedere nessuna palla break. Polansky (numero 141 del mondo), dal canto suo, non ha demeritato ma ha pagato i troppi errori nel corso del match. È stato così nel primo set, quando a Giannessi è bastata una sola palla break nel quarto gioco per spezzare l’equilibrio, concedendo solo quattro punti in risposta.

Stesso copione nel secondo parziale, in cui il break è arrivato nel primo gioco. Solo nel quarto game, poi, il 27enne ligure ha avuto qualche grattacapo, quando, complice una serie di errori, si è fatto rimontare da 40-0 riuscendo però, senza concedere palle break, a tenere la battuta. Passato il pericolo, Giannessi è così volato verso la chiusura dell’incontro e la qualificazione al secondo turno, dove affronterà il brasiliano Thiago Monteiro.













Foto: profilo Twitter Pekao Szczecin Open