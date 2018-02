Superbike, Round Australia 2018: Lorenzo Savadori chiude al comando la prima giornata di prove libere poi Camier e Laverty, quinto Rea davanti a Melandri

Il Mondiale Superbike 2018 ha ufficialmente preso il via con le prime tre sessioni di prove libere in vista del Gran Premio di Australia. Il più veloce del venerdì di Phillip Island è stato il nostro Lorenzo Savadori (Aprilia) che ha saputo segnare il miglior tempo nella FP2 in 1:30.407 (dopo che nella prima sessione, bagnata, aveva chiuso in 1:44.698 e nella FP3 aveva segnato 1:31.982). Alle sue spalle, nella classifica combinata, troviamo il britannico Leon Camier (Honda) con 1:30.722 (sempre nella FP2, a 315 millesimi dalla prestazione di Savadori). Terza posizione per l’irlandese Eugene Laverty (Aprilia) a 339 millesimi.

Per trovare le due Kawasaki dobbiamo scendere in quarta e quinta posizione con Tom Sykes (1:30.746 che precede Jonathan Rea in 1:30.882). Sesta posizione per Marco Melandri (Ducati) a 566 millesimi da Savadori, ed a uno da Rea, mentre è in settima l’olandese Michael van der Mark (Yamaha) a 7 decimi dalla vetta. Ottave e none le Ducati dello spagnolo Xavi Forès a 818 millesimi da Savadori e di Chaz Davies addirittura con oltre un secondo di ritardo in 1.31.515 fatto segnare nell’ultima sessione. Decimo posto per il britannico Alex Lowes (Yamaha) in 1:31.516.

La prima giornata di lavoro a Phillip Island, dunque, ha proposto una Aprilia davvero sugli scudi con Savadori e Laverty nelle prime tre posizioni, mentre la Kawasaki ha sofferto più del previsto per portarsi nelle prime posizioni. Buone risposte anche da Honda e Yamaha, mentre appare in leggera difficoltà la Ducati, specialmente con Chaz Davies. Stanotte alle 23.40 italiane scatta la FP4, prima della Superpole, prevista alle ore 02.30, mentre Gara-1 del Round australiano, vedrà il semaforo verde alle ore 05.00.

RISULTATI FP1

RISULTATI FP2

RISULTATI FP3

CLASSIFICA TEMPI COMBINATI

1 32 L. SAVADORI ITA Aprilia 1’44.698 1’30.407 1’31.982 1’30.407

2 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda 1’43.792 1’30.722 1’31.233 1’30.722 0.315

3 50 E. LAVERTY IRL Aprilia 1’43.384 1’30.746 1’31.540 1’30.746 0.339

4 66 T. SYKES GBR Kawasaki 1’44.432 1’30.882 1’31.241 1’30.882 0.475

5 1 J. REA GBR Kawasaki 1’43.090 1’31.047 1’30.972 1’30.972 0.565

6 33 M. MELANDRI ITA Ducati 1’42.974 1’30.973 1’31.484 1’30.973 0.566

7 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha 1’43.939 1’31.114 1’31.426 1’31.114 0.707

8 12 X. FORES ESP Ducati Panigale1’43.455 1’31.295 1’31.225 1’31.225 0.818

9 7 C. DAVIES GBR Ducati 1’43.804 1’31.523 1’31.515 1’31.515 1.108

10 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha 1’43.472 1’31.516 1’31.516 1.109

In Superpole1:

11 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda 1’45.156 1’31.689 1’31.936 1’31.689 1.282

12 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki 1’46.303 1’31.824 1’32.079 1’31.824 1.417

13 81 J. TORRES ESP MV Agusta 1’46.789 1’32.011 1’31.924 1’31.924 1.517

14 40 R. RAMOS ESP Kawasaki 1’44.609 1’32.244 1’32.676 1’32.244 1.837

15 36 L. MERCADO ARG Kawasaki 1’46.938 1’32.583 1’32.285 1’32.285 1.878

16 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW 1’45.461 1’32.340 1’33.598 1’32.340 1.933

17 68 Y. HERNANDEZ COL Kawasaki 1’44.104 1’32.652 1’32.347 1’32.347 1.940

ENTRY LIST SUPERPOLE













