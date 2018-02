Superbike, Mondiale 2018: la startlist e l’elenco dei piloti partecipanti. Tutte le scuderie al via

Scatta il Mondiale 2018 della Supebike e lo fa con il consueto esordio del Gran Premio di Australia. Andiamo, dunque, a conoscere nel dettaglio i team (quindici) ed i piloti (venti) che prenderanno parte alla trentunesima edizione del campionato per moto derivate di serie.

Saranno sei le case costruttrici impegnate nel Mondiale Superbike 2018:

KAWASAKI – Oltre alla scuderia ufficiale con il campione del mondo in carica Jonathan Rea e il suo fedele compagno Tom Sykes, la casa nipponica presenterà diversi altri team. L’argentino Leandro Mercado, per esempio, sarà il portacolori dell’Orelac Racing VerdNatura, lo spagnolo Roman Ramos del Team GoEleven, il turco Toprak Razgatlioglu del Puccetti Racing ed il colombiano Yonnny Hernandez (ex MotoGP e Moto2) del Team Pedercini.

DUCATI – Il team ufficiale vedrà ancora al via Chaz Davies ed il nostro Marco Melandri, quindi Javier Forès sarà l’unico rappresentante del Barni Racing Team, e il nostro Michael Ruben Rinaldi dell’Aruba Junior Team.

HONDA – Il britannico Leon Camier e lo statunitense Jacob Gagne saranno al via con il Red Bull Honda WSBK Team, mentre lo statunitense P. J. Jacobsen scenderà in pista per il TripleM Honda WSBK Team.

YAMAHA – Il britannico Alex Lowes e l’olandese Michael van der Mark saranno le punte di diamante del Pata Yamaha Official WSBK Team, mentre il ceco Ondrej Jezek sarà il portacolori del team Guendalini.

APRILIA – Il nostro Lorenzo Savadori e l’irlandese Eugene Laverty saranno al via con il Milwaukee Aprilia team

MV AGUSTA – Lo spagnolo Jordi Torres rappresenterà il MV Agusta Reparto Corse.

BMW – Il francese Loris Baz sarà l’unico pilota del Gulf Althea BMW Racing Team.

Come sempre questo campionato sarà dominato dai colori britannici. Saranno ben 5, infatti, i piloti a rappresentare il Regno Unito, ma anche l’Italia si difende con 3 partecipanti, come gli spagnoli. Saranno 2 gli statunitensi, quindi troveremo un olandese, un turco, un colombiano, un irlandese, un francese, un ceco, un argentino.













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto Lorenzo Di Cola