Snowboard, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: stanotte le qualifiche dell’Halfpipe. Sfida USA-Cina?

Non solo la finale dello Slopestyle: il programma dello snowboard femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang prosegue spedito e, nella notte, ci sarà anche la prima parte della gara per quanto riguarda l’Halfpipe, le qualificazioni. Ventiquattro atlete, due run di qualifica, dalle quali usciranno fuori le migliori dodici, che andranno a giocarsi la finale che si disputerà nella notte di domani.

Si prospetta una grande sfida tra Stati Uniti e Cina. La donna più attesa, non solo della gara, ma praticamente in tutti i Giochi, è la statunitense Chloe Kim. Appena 17enne, nata da genitori coreani, è all’esordio a Cinque Cerchi (pur qualificata non ha potuto partecipare a Sochi 2014 a causa della sua giovane età “È tutto piuttosto frenetico, e non so se il mio io di 13 anni sarebbe stato in grado di gestirlo” dice a The Guardian), ma è sicuramente la grande favorita per la medaglia d’oro visti i risultati recenti. “Solo perché sono giovane non significa che non ho lavorato duro per arrivare dove sono“. Per lei due vittorie e la classifica finale di Coppa del Mondo.

A sfidarla ci saranno le cinesi Liu Jiayu e Cai Xuetong: in quel di Laax, nell’ultima tappa del massimo circuito internazionale, è stata doppietta per le asiatiche, che hanno chiuso anche seconda e terza in classifica finale di Coppa. Hanno i punteggi e le qualità per poter affrontare la giovanissima americana. Andando a chiudere il cerchio cinese/statunitense andiamo a parlare di Maddie Mastro: altra Millenial che è salita sul podio in stagione e può puntare in alto.

In casa Europa si punta tutto sulla Mediterranea Queralt Castellet. La veterana spagnola (classe 1989) si è imposta nella penultima tappa di Coppa in quel di Snowmass e può regalare al Paese iberico una splendida medaglia.

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018













Foto: FB Chloe Kim