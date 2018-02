Slittino, Olimpiadi PyeongChang 2018: David Gleirscher sorprende tutti. Kevin e Dominik Fischnaller già distanti dal podio

Grande sorpresa nella prima manche del singolo maschile di slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’austriaco David Gleirscher ha disputato una discesa impeccabile, precedendo di 22 millesimi il tedesco Felix Loch, grande favorito della vigilia.

Terza piazza provvisoria per un altro teutonico, Johannes Ludwig, staccato 0.112 dalla vetta, un distacco già molto importante. Alle sue spalle Omar Repilov (OAR), attesissimo dopo i tempi delle prove e lontano appena 12 millesimi dal podio virtuale.

Seguono l’americano Chris Mazdzer, il lettone Kristers Aparjods (altro nome a sorpresa) e lo slovacco Josef Ninis. Prestazione sottotono per gli italiani. Kevin Fischnaller, pur non commettendo particolari sbavature, è ottavo a 0.201, lontano 0.089 dal terzo posto. Molto peggio ha fatto il cugino Dominik Fischnaller, decimo ed autore di un errore molto grave: l’altoatesino ha sbattuto contro la parete destra della pista, perdendo grande velocità e accusando un distacco pesante di 0.278. A questo punto ad entrambi i nostri portacolori serviranno tre ultime discese perfette per sperare in un podio che, attualmente, è lontanissimo. Fuori dai 10, invece, Emanuel Rieder.

A breve si disputerà la seconda manche.













Foto: Paola Castaldi