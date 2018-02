Sci alpino, Olimpiadi PyeongChang 2018 – Il palmares di Sofia Goggia: tutti le vittorie, i podi e le medaglie

Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sci alpino italiano laureandosi Campionessa Olimpica di discesa libera a PyeongChang 2018. La 25enne ha firmato un’autentica impresa e ha regalato all’Italia un oro memorabile, un trionfo che non ha precedenti nella nostra storia in questa specialità.

La bergamasca si presentava nel ristretto lotto delle favorite e non ha deluso, è stata semplicemente perfetta sulle nevi sudcoreane e ha esultato per quello che è il risultato più importante della sua giovanissima carriera. All’esordio a cinque cerchi, Sofia Goggia ha subito fatto centro come le vere numero uno sanno fare. Nel recente passato vanno ricordate quattro vittorie in Coppa del Mondo (due lo scorso anno proprio sulla pista di Jeongseon dove si è imposta oggi) e un bronzo ai Mondiali. Di seguito il palmares di Sofia Goggia.

OLIMPIADI:

Oro nella discesa libera di PyeongChang 2018

MONDIALI:

Bronzo nel gigante di Sankt Moritz 2017

COPPA DEL MONDO:

4 vittorie (3 in discesa, 1 in SuperG)

9 secondi posti (4 in discesa, 2 in SuperG, 3 in gigante)

7 terzi posti (2 in discesa, 2 in SuperG, 2 in gigante, 1 in combinata)

(foto Pentaphoto FISI)