Sci alpino, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Marcel Hirscher domina nella prima manche del gigante maschile. Grande Tonetti (4°), De Aliprandini che peccato!

L’unica certezza è sempre lui, Marcel Hirscher. Nella prima manche dello slalom gigante di sci alpino dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, il campione austriaco fa valere la legge del più forte, impressionando per continuità d’azione e dando un saggio delle sue eccezionali doti in questa specialità.

Un tracciato filante nel quale non si deve girare troppo intorno al palo ma lasciar andare gli sci e Hirscher lo fa alla grande. 1’08″27 per lui con 63 centesimi di vantaggio sul francese Alexis Pinturault, partito con il pettorale n.1, che scia bene ma non abbastanza per tenere il passo dell’asso del Circo bianco. In terza piazza il sorprendente norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen, in grado di interpretare alla perfezione il tracciato e piazzarsi a 66 centesimi in zona podio. Lo stesso non si può dire del suo più celebre connazionale Henrik Kristoffersen, tra i candidati alla vittoria finale, solo 10° a 1″31 dalla vetta. Una prova sottotono dello scandinavo troppo aggressivo nella conduzione di curva.

In quarta piazza un eccezionale Riccardo Tonetti, bravissimo in tutte le sezioni della pista, comprendendo come assecondare le asperità dell’insidiosa neve sudcoreana. Attaccando dalla prima all’ultima porta l’azzurro si regala un crono a soli 9 centesimi dalla terza posizione ed in piena corsa per la top3 per cui nella seconda manche ne vedremo delle belle. C’è da dire che un altro azzurro stava facendo ancor meglio.Ci riferiamo a Luca De Aliprandini in lizza per il podio ed addirittura più veloce di Hirscher nella parte alta. Una sciata stupenda quella dell’italiano che, però, per eccesso di foga vanifica tutto a due porte del traguardo, non riuscendo ad assorbire un piccolo dosso ed andando a sbattere violentemente contro le prestazioni. Dopo alcuni minuti di apprensione, per fortuna nulla di serio per lui anche se i rimpianti non mancano. Per quanto concerne gli altri due rappresentanti del Bel Paese in gara 15esima e 17esima piazza per Manfred Moelgg e Florian Eisath non così a loro agio su un gigante così veloce.

Da segnalare nella top10 la presenza di ben quattro francesi. Al di là di Pinturault infatti, ci sono Mathieu Faivre (5° a +0″79), Thomas Fanara (6° a +0″95) e Victor Muffat-Jeandet (8° a +1″17). Male invece l’atteso americano Ted Ligety, 20° a 2″44 e praticamente tagliato fuori per le posizioni che contano mentre, un po’ come De Aliprandini, lo stesso rammarico per l’austriaco Manuel Feller, anch’egli molto veloce ma poi l’errore a due porte dall’arrivo. Appuntamento dunque per la seconda manche, prevista alle ore 5.45 italiane.













