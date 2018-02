Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Domani lunedì 12 febbraio è in programma il gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si tratta di una delle prove più attese dall’Italia che si affida a un quartetto di altissimo livello.

Ad aprire le danze sarà Federica Brignone che ha avuto la fortuna di pescare il numero 1, subito dopo di lei toccherà a Manuela Moelgg: un micidiale uno-due azzurro. Marta Bassino scatterà per nona mentre Sofia Goggia partirà con il pettorale 15. Uno sguardo anche alle altre big: la norvegese Ragnhild Mowinckel ha il 3, scenderà prima della francese Tessa Worley e dell’austriaca Stephanie Brunner. Fa paura la tedesca Viktoria Rebensburg con il 6, riflettori ovviamente puntati sul fenomeno Mikaela Shiffrin che avrà il 7 e precederà Petra Vlhova. Da non sottovalutare Wendy Holdener (10), Lara Gut (12), Sara Hector (13), Frida Hansdotter (16), Anna Veith (18), Nina Loeseth (20). Al via ben 81 atlete.

Di seguito la start list e tutti i pettorali del gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prima manche è in programma alle ore 02.15 (italiane), la seconda alle 05.45. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player oltre che su Premium Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018















(foto Pentaphoto FISI)