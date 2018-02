Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch 2018: la prova della discesa femminile si disputerà domani alle 10. Alle 12.30 la gara

Non c’è pace sulla Kandahar Renne di Garmisch: dopo la cancellazione della prima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, anche oggi gli organizzatori hanno dovuto alzare bandiera bianca. La nevicata della notte ha portato il fondo della pista a rovinarsi, compromettendone l’integrità.

Si è giunti così alla decisione di rinviare, quella che sarà l’unica prova, obbligatoria per disputare la gara, a domani mattina alle ore 10, con la gara, che a questo punto avrà il classico format della manche unica, prevista alle ore 12.30. Si è deciso inoltre di abbassare la partenza all’altezza del cancelletto del supergigante.

Rinviata ogni decisione in merito all’atipica discesa in due manche, che nel programma originario era prevista per domani: al momento è tenuta in sospeso, in attesa di capire se si potrà gareggiare.













Foto: Trovati – Pentaphoto

roberto.santangelo@oasport.it