Scherma, Coppa del Mondo Padova 2018: terzo posto per Luca Curatoli! Successo dello statunitense Eli Dershwitz

Luca Curatoli sale sul terzo gradino del podio nella 61ma edizione del Trofeo Luxardo di Padova, prova valida per la Coppa del Mondo di sciabola maschile. Il cammino dell’azzurro si è fermato infatti in semifinale, dove è stato sconfitto per 15-13 dal giovane talento statunitense Eli Dershwitz, che ha battuto poi in finale l’ungherese Aron Szilagyi con il punteggio di 15-12, conquistando così il suo secondo successo stagionale. Completa il podio l’altro magiaro Andras Szatmari.

In precedenza lo sciabolatore napoletano aveva superato ai quarti di finale l’ucraino Andriy Yagodka con il punteggio di 15-10, dopo aver avuto la meglio negli assalti con il cinese Yinghui Yan per 15-13, con il romeno George Iancu per 15-6 e con il compagno di squadra Stefano Scepi per 15-8. Si fermano invece agli ottavi di finale Luigi Samele, sconfitto anche lui da Dershwitz per 15-13, Dario Cavaliere battuto con lo stesso punteggio dal russo Veniamin Reshetnikov ed Enrico Berrè, superato 15-8 dal sudcoreano Gu Bongil.

Ai sedicesimi erano stati eliminati Aldo Montano (14-15 con Szatmari), Gabriele Foschini (10- 15 con Dershwitz) e Stefano Sbragia (5-15 con il sudcoreano Oh Sanguk). Infine il primo assalto di giornata era stato fatale per Riccardo Nuccio (11-15 con Reshetnikov), Francesco Bonsanto (10-15 con Szilagyi), Giovanni Repetti (12-15 con il francese Bolade Apithy), Alberto Pellegrini (7-15 con Foschini), Lorenzo Romano (10-15 con Berrè) Massimiliano Murolo (10-15 con lo statunitense Homer) e Luigi Miracco (10-15 con il romeno Badea)













Foto: Augusto Bizzi