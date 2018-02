Ruta del Sol 2018: David De La Cruz vince la crono finale, classifica generale a Tim Wellens

Con una cronometro di 14 chilometri con partenza ed arrivo a Barbate si è conclusa la Vuelta a Andalucia Ruta del Sol 2018, breve corsa a tappe che si è disputata in questi giorni in territorio spagnolo. Il corridore di casa David De La Cruz, in forze al Team Sky, ha fermato le lancette sul tempo di 17’11”, risultando il migliore di giornata. Sul podio, al suo fianco, il costaricense Andrey Amador (Movistar) che ha pagato un ritardo di 6”. Un ulteriore secondo più indietro, a completare il podio, l’olandese Stef Clement, del team LottoNL Jumbo.

Molto interessante anche la lotta per la classifica generale. Il sesto tempo di giornata di Wout Poels (Team Sky) non è stato sufficiente per scavalcare il belga Tim Wellens, che ha difeso con successo la leadership in classifica conquistata con il successo di tappa di ieri. Per l’atleta della Lotto Soudal si tratta quindi della terza vittoria stagionale dopo la frazione di ieri e il Trofeo Serra de Tramuntana del Challenge Mallorca. Con questa condizione, è uno degli atleti da tenere in considerazione per le prime Classiche della stagione, dove potrebbe finalmente fare quel salto di qualità cui è atteso da tempo. La cronometro, in ottica classifica, è costata cara a Mikel Landa (Movistar), che dal secondo posto è sceso al sesto. Sul terzo gradino del podio, alle spalle di Wellens e Poels, si è piazzato il giovane spagnolo Marc Soler (Movistar), che oggi si è classificato quinto nella prova contro il tempo.













Foto: Twitter Vuelta a Andalucia Ruta del Sol