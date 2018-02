Rugby, Sei Nazioni 2018: Irlanda-Italia. Programma, orari e tv

Dopo la sconfitta dell’esordio allo stadio Olimpico di Roma contro l’Inghilterra per 15-46, l’Italia giocherà in trasferta la seconda gara del Sei Nazioni di rugby: gli azzurri saranno ospiti dell’Irlanda a Dublino, in quello che sarà il match inaugurale della seconda giornata. Le squadre infatti si sfideranno sabato 10 febbraio, alle ore 15.15 italiane (le 14.15 irlandesi).

A completare il quadro di giornata saranno Inghilterra-Galles, in programma lo stesso giorno, ma alle 17.45, e Scozia-Francia, che andrà in scena alle ore 16.00 di domenica 11, nella sfida che vedrà opposte le due grandi deluse della gara d’esordio. l contrario i nostri avversari vengono dalla vittoria a tempo scaduto ottenuta grazie ad un drop dalla lunghissima distanza in Francia.

Le gare saranno trasmesse in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale terrestre, all’epg 136 di Sky e 28 di TivùSat. Tutte le sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY. Di seguito il programma completo dell’incontro.

Sabato 10 febbraio ore 15.15

Irlanda-Italia

diretta tv su DMAX ed in streaming su DPLAY













