Calcio a 5, Europei 2018: le partite di oggi (lunedì 5 febbraio). Programma, orari e tv dei primi quarti di finale

Si entra nel vivo degli Europei di calcio a 5 di Lubiana e oggi inizia la fase ad eliminazione diretta del torneo, con i primi due quarti di finale. All’Arena Stožice non vedremo più l’Italia, che è stata eliminata dopo aver chiuso all’ultimo posto il gruppo A. I padroni di casa della Slovenia, che grazie alla vittoria per 2-1 con gli azzurri hanno vinto il girone, torneranno invece sul parquet alle ore 21.00 per affrontare la Russia. Alle 18.00 vedremo la sfida tra il Kazakistan, vincitore del gruppo B, e la Serbia. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta tv su Fox Sports, canale 204 del palinsesto Sky e in diretta streaming su SkyGo. Di seguito il programma completo.

Europei calcio a 5, quarti di finale

Lunedì 5 febbraio

18:00 Serbia-Kazakistan

21:00 Slovenia- Russia













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Foto: Facebook UEFA Futsal EURO 2018