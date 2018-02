Sci alpino, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti gli orari e il programma delle gare. Il calendario completo e le date

Lo sci alpino è forse la disciplina regina delle Olimpiadi Invernali, assegnando ben undici titoli in una sola edizione. Vediamo insieme tutti gli appuntamenti della rassegna a cinque cerchi, giorno per giorno e ora per ora, per non perdersi davvero nulla, anche se la maggior parte delle gare sarà in notturna.

Il calendario completo dello sci alpino

Giovedì 8 febbraio

3.00 Prova discesa libera maschile

Venerdì 9 febbraio

3.00 Prova discesa libera maschile

Sabato 10 febbraio

3.00 Prova discesa libera maschile

Domenica 11 febbraio

3.00 discesa libera maschile

Lunedì 12 febbraio

2.15 prima manche gigante femminile

3.00 Prova discesa libera maschile

5.45 seconda manche gigante femminile

Martedì 13 febbraio

3.30 Combinata alpina maschile – Manche di discesa

7.00 Combinata alpina maschile – Manche di slalom

Mercoledì 14 febbraio

2.15 prima manche slalom femminile

5.45 seconda manche slalom femminile

Giovedì 15 febbraio

3.00 superG maschile

Venerdì 17 febbraio

3.00 discesa libera femminile

Sabato 17 febbraio

3.00 discesa libera maschile

Domenica 18 febbraio

2.15 prima manche gigante maschile

3.00 Prova discesa libera femminile

5.45 seconda manche gigante maschile

Lunedì 19 febbraio

3.00 Prova discesa libera femminile

Martedì 20 febbraio

3.00 Prova discesa libera femminile

Mercoledì 21 febbraio

3.00 discesa libera femminile

Giovedì 22 febbraio

2.15 prima manche slalom maschile

3.00 Prova discesa libera femminile

5.45 seconda manche slalom maschile

Venerdì 23 febbraio

3.00 Combinata alpina femminile – Manche di discesa

6.30 Combinata alpina femminile – Manche di slalom

Sabato 24 febbraio

3.00 Team Event

