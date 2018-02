Pattinaggio artistico, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Matteo Rizzo: “Nel Team event ce la giocheremo, darò il massimo”

Sarà il giovane Matteo Rizzo a rompere il ghiaccio, è proprio il caso di dirlo, in questa rassegna olimpica di PyeongChang per quanto concerne il pattinaggio di figura. Alle 2 italiane di domani il 19enne nostrano sarà in pista per il programma corto dell’individuale maschile della prova a squadre di figura.

L’obiettivo è chiaro: essere nella top5, tra le dieci in lizza, ed accedere alla seconda parte di gara e da lì sognare una medaglia. Nell’edizione di Sochi (Russia), gli azzurri sfiorano quest’obiettivo giungendo quarti e magari stavolta…Un sogno nel cassetto per Rizzo e tutta la squadra tricolore come sottolineato dal classe ’98 nativo di Roma, intervistato da La Gazzetta dello Sport: “Siamo sesti nel ranking ma la Cina che è davanti, non è così forte tra le donne e nella danza. Insomma, a patto di pattinare puliti, ce la giocheremo“.

Gli avversari da guardare con attenzione dovrebbero essere Canada, Stati Uniti, gli Atleti Olimpici della Russia e probabilmente il Giappone. Queste le squadre che verosimilmente si contenderanno il podio ma per Matteo, oltre all’obiettivo da centrare, c’è anche il fatto di essere nella competizione a Cinque Cerchi e godersi questi momenti: “Ormai ci siamo ed ancora non mi sembra vero. Sono tranquillo comunque: i Giochi visti in tv sembrano qualcosa di enorme ma alla fine una pista è una pista. Ovviamente l’atmosfera, soprattutto nel Villaggio Olimpico è pazzesca: le Olimpiadi sono un evento non una gara…”.

E poi pensando alla sua esibizione sul ghiaccio e quel che lo aspetta: “Vorrei far bene soprattutto nella gara a squadre. I compagni contano su di me, non posso certo tradirli. Inseguo il corto perfetto, non rischierò. Poi, nella prova individuale, potrò azzardare anche qualcosa, magari un quadruplo nel libero, che in gara ho provato soltanto una volta, qualche settimana fa a Innsbruck”.













CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo