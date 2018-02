Pallanuoto, Champions League 2018: Partizan-Brescia 3-8. Lombardi secondi in classifica

Il Brescia sbriga la pratica Partizan, forse con qualche difficoltà in più del previsto, espugnando la piscina dei serbi nell’ottava giornata della Champions League di pallanuoto, e si porta così al secondo posto nel raggruppamento, in ottima posizione in ottica Final Eight. Partizan ancora fermo a 0. Lo score finale recita 3-8, ma lo strappo decisivo è arrivato soltanto nel terzo quarto, con il punteggio in bilico per oltre metà gara.

Eppure i lombardi erano partiti bene, andando in gol dopo appena 53″ con Janovic, ma i padroni di casa avevano immediatamente riequilibrato le sorti dell’incontro con Andrejevic. Entrambe le marcature a uomini pari, poi due superiorità numeriche per parte non fanno schiodare il punteggio dalla situazione di parità. Il secondo periodo è ancora più noioso, giocato su ritmi blandi, con altre tre superiorità (due per i serbi, una per gli italiani) non concretizzate. A spezzare l’equilibrio è ancora Janovic, proprio a 3″ dal secondo intervallo.

Il gol a fil di sirena desta dal torpore Brescia, che in avvio di terzo quarto dilaga con un rapido parziale di 3-0 griffato dalla doppietta di Paskovic, inframmezzata dalla realizzazione di Nicholas Presciutti. Radanovic rende soltanto il passivo meno pesante e, alla vigilia degli ultimi 8′ lo score recita 2-5. Nell’ultima frazione giungono finalmente le prime realizzazioni in superiorità numerica, entrambe per gli ospiti, ad opera di Bertoli e Christian Presciutti. Radanovic sigla la personale doppietta, ma al tramonto della contesa Vukcevic segna il gol del 3-8 finale.













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it