Pallanuoto, Champions League 2017: pareggio casalingo per l’AN Brescia con la Dinamo Mosca

Un pareggio che davvero non serve a nessuna delle due compagini. Alla Piscina Mompiano di Brescia è andato in scena il nono turno della fase a gironi di Champions League di pallanuoto: i padroni di casa dell’AN non sono riusciti ad andare oltre il pareggio per 9-9 con un avversario non troppo pericoloso come la Dinamo Mosca. La compagine guidata da Sandro Bovo perde anche la seconda piazza nel proprio raggruppamento.

Partita davvero molto equilibrata, dall’inizio alla fine. Partono forti i russi, in vantaggio 2-0 dopo 2′, ma i padroni di casa reagiscono, chiudendo il primo quarto sul 3-3. Il pareggio persiste anche a metà gara, con continui botta e risposta tra le due squadre. I russi riescono a dare uno strappo al match nella terza frazione: l’8-7 parziale con un Del Lungo non perfetto spaventa il pubblico bresciano. La reazione però arriva sul finale: Paskovic e Nora portano addirittura la squadra di casa sul +1, ma Kholod pareggia. Rizzo ha la palla della vittoria, ma Ivanov blocca tutto.

BRESCIA-DINAMO MOSCA 9-9 (3-3, 2-2, 2-3, 2-1)

Brescia: Del Lungo, M. Guidi, C. Presciutti 3, Manzi 1, Paskovic 1, Rizzo 1, Muslim, Nora 2, N. Presciutti 1, Bertoli, M. Janovic, Vukcevic, Morretti. All. Bovo

Dinamo Mosca: Ivanov, Lazarev, Ivankov 1, Subotic 1, Latypov 2, D. Pijetlovic, Bychkov, Nagaev 1, Radjen 1, Kholod 2, Lisunov 1, Shepelev, Kostrov. All. M. Zakirov

Arbitri: Margeta (Slo) e Stavridis (Gre)

Note: sup. num. Brescia 6/11, Dinamo Mosca 4/9













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico