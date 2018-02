Olimpiadi PyeongChang 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Il borsino e le percentuali di mercoledì 21 febbraio

Quella di mercoledì 21 febbraio sarà una giornata molto importante per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Andiamo a scoprire il borsino e le percentuali di medaglia.

SCI ALPINO

Ore 3.00, discesa femminile

Dipenderà tutto da Sofia Goggia. La bergamasca riuscirà finalmente a disputare una gara senza commettere errori? Ci riuscisse, allora il podio sarebbe davvero vicino. Sulla carta, l’azzurra condividerà i favori del pronostico con l’americana Lindsey Vonn. Una sfida che potrebbe anche risolversi per una manciata di centesimi. In prova si è ben comportata anche Nadia Fanchini, mentre Federica Brignone potrebbe fare fatica su una pista che premia maggiormente la scorrevolezza. Non avrà nulla da perdere la giovane Nicol Delago, al debutto olimpico dopo aver vinto il ballottaggio con Johanna Schnarf.

Percentuali di medaglia

Sofia Goggia: 60%

Nadia Fanchini: 25%

Federica Brignone: 10%

Nicol Delago: 1%

FREESTYLE

Ore 5.15, finale skicross maschile

Siegmar Klotz e Stefan Thanei non solo non sono tra i favoriti, ma non sono mai saliti neppure sul podio in carriera in Coppa del Mondo. Le Olimpiadi, tuttavia, spesso riservano sorprese. Gli altoatesino dovranno superarsi e provare a sfruttare eventuali situazioni favorevoli.

Percentuali di medaglia

Siegmar Klotz: 1%

Stefan Thanei: 1%

SCI DI FONDO

Ore 11.30, finale team sprint maschile

La grande incognita si chiama Dietmar Noeckler. L’altoatesino non ha convinto in questa Olimpiade, tanto da venire escluso nella staffetta 4×10 km. Nella gare a coppie con Federico Pellegrino, tuttavia, non ha mai deluso, come testimoniano le due medaglie vinte ai Mondiali nel 2015 e 2017. Nonostante i tanti dubbi dei giorni scorsi, con Francesco De Fabiani ipotizzato come possibile sostituto, alla fine i tecnici hanno deciso di non smembrare una coppia che da anni ottiene risultati di rilievo. E’ stato lo stesso Pellegrino a caldeggiare la presenza di Noeckler, sostenendo di averlo visto tonico negli ultimi allenamenti. E’ indubbio che le speranze di podio dell’Italia dipenderanno proprio dal nativo di Brunico: dovrà cercare in tutti i modi di non farsi staccare nelle tre frazioni in cui sarà impegnato. Se Noeckler limiterà i danni, con Pellegrino in chiusura tutto sarà possibile.

Percentuali di medaglia

Pellegrino-Noeckler: 60%

Foto: Pier Colombo