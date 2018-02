Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti gli italiani in gara oggi (lunedì 12 febbraio). Programma, orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI TUTTA LA GIORNATA (12 FEBBRAIO) DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG

Saranno 18 gli italiani in gara nella giornata di lunedì 12 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Rinviato il gigante femminile per fortissime raffiche di vento sulle nevi di di Yongpyong, scopriremo in giornata quando vedremo all’opera le nostre Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Manuela Moelgg. Fari puntati, dunque, nel team event di pattinaggio artistico dove siamo in lotta per una medaglia: tutti con Carolina Kostner che proverà a trascinare la squadra completata da Matteo Rizzo, Anna Cappellini e Luca Lanotte. Si sogna nel biathlon dopo il bronzo di Dominik Windisch: spazio alle prove a inseguimento, il nostro medagliato ci può riprovare insieme a Lukas Hofer mentre tra le donne dita incrociate per Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer.

Di seguito tutti gli italiani in gara nella giornata di lunedì 12 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, tutto il calendario, il programma dettagliato e gli orari delle loro gare. I Giochi sono trasmessi in diretta tv integrale su Eurosport e in diretta tv parziale su Rai Due e RaiSport, in diretta streaming su Premium Player e Premium Player oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO:

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Team Event (libero maschile): Matteo Rizzo

03.10 PATTINAGGIO ARTISTICO – Team Event (libero femminile): Carolina Kostner

04.20 PATTINAGGIO ARTISTICO – Team Event (libero danza): Anna Cappellini/Luca Lanotte

05.45 SCI ALPINO – Gigante, seconda manche (femminile): Eventuali azzurre qualificate dalla prima manche

11.10 BIATHLON – Inseguimento (femminile): Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier

11.50 SLITTINO – Singolo, prima e seconda manche (femminile): Andrea Voetter, Sandra Robatscher

13.00 BIATHLON – Inseguimento (maschile): Lukas Hofer, Dominik Windisch, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini

13.30 SPEED SKATING – 1500m (femminile): Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone

13.50 SALTO CON GLI SCI – Trampolino HS 109 (femminile): Manuela Malsiner, Lara Malsiner, Elena Runggaldier, Evelyn Insam

