LIVE Sci alpino, Gigante femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA: rinviato a data da destinarsi il gigante femminile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante femminile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Una gara fondamentale per l’Italia: Federica Brignone, Marta Bassino, Manuela Moelgg e Sofia Goggia possono giocarsi un podio e regalare una grande emozione all’Italia. Brignone sarà la punta del quartetto tricolore, quella che ha maggiori certezze, ma non bisogna dimenticare la mina vagante Bassino, in grado di esaltarsi nelle ultime uscite dopo un inizio difficile. Discorso diverso per la Moelgg, in grande spolvero ad inizio stagione ma un po’ in ribasso ma sulle nevi a Cinque Cerchi potrebbe ritrovarsi. E poi la funambolica Goggia, da cui ci si può aspettare davvero di tutto. Le sue gare arriveranno più avanti e potrà affrontare il gigante con la mente sgombra da pressioni e forse questo potrebbe essere per lei la carta vincente . Va detto che le azzurre dovranno vedersela contro avversarie molto forti che potrebbero monopolizzare il podio. Ci riferiamo alla francese Tessa Worley, alla tedesca Viktoria Rebensburg ed all’americana Mikaela Shiffrin. Si preannuncia, dunque, una gara di grande pathos!

Si comincia alle 2.15 ora italiana (le 10.15 a PyeongChang) per la prima manche. OASport vi propone la DIRETTA LIVE del gigante femminile di sci alpino: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!

2.00 Il gigante femminile verrà recuperato giovedì 15 febbraio, stesso giorno della discesa maschile. Prima manche all’1.30, seconda alle 5.15. La discesa maschile, invece, sarà alle 3.00.

0.55: Brutte notizie arrivano dalle nevi asiatiche. Non riesce a partire il programma delle gare di sci alpino a PyeongChang 2018. Dopo la cancellazione e il posticipo della discesa maschile a giovedì 15 febbraio, anche il gigante femminile previsto nella mattinata di lunedì 12 febbraio è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle fortissime raffiche di vento (fra i 70 e i 100 km/h) e le rigide temperature (-23°) che imperversano in queste ore sulla pista di Yongpyong, posizionata in un’altra località rispetto a quella di Jeongseon, dove si disputano le gare veloci. “Era impossibile correre – spiega il capo allenatore della squadra femminile Matteo Guadagnini -. La faccia bruciava da quanto il vento ci sbattesse contro”. La giuria si riunirà nel corso della giornata per comunicare ulteriori aggiornamenti.

0.50: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del gigante femminile di PyeongChang 2018.

Foto: Trovati/Pentaphoto