LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018, DIRETTA lunedì 12 febbraio: gigante femminile rinviato per forte vento, grandi attese per gli inseguimenti di biathlon. Ore di passione per l’Italia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”.

Si parta alle 2 di notte con il Team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima attesa per il “Dream Team” del gigante femminile (prima manche) di sci alpino. Brignone, Goggia, Bassino e Moelgg vogliono regalarci emozioni speciali dopo i grandiosi risultati in Coppa del Mondo. Le avversarie però saranno fortissime e temibili: Mikaela Shiffrin, Tessa Worley e Viktoria Rebensburg le avversarie più pericolose. Poi, spostando le lancette dell’orologio più avanti, alle 11.15, l’inseguimento femminile di biathlon con le nostre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer desiderose di regalarci grandi emozioni. Lo stesso dicasi per i ragazzi che dopo la grandissima sorpresa della medaglia di bronzo nella sprint di Dominik Windisch vogliono continuare a volare sulle nevi coreane e tanto altro…

Non vi resta dunque che seguire la nostra DIRETTA LIVE per sapere in tempo reale e a qualsiasi ora cosa sta accadendo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Buon divertimento!

Il programma completo di lunedì 12 febbraio – Tutti gli azzurri in gara lunedì 12 febbraio













