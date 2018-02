Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutte le gare di oggi (lunedì 12 febbraio) e gli italiani in gara. Programma, orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI TUTTA LA GIORNATA (12 FEBBRAIO) DELLE OLIMPIADI DI PYEONGCHANG

Oggi lunedì 12 febbraio si assegnano ben 7 titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: giornata davvero ricchissima che inciderà sul medagliere. C’era grande attesa per il gigante femminile, rinviato a data da destinarsi per forte vento. Scopriremo nelle prossime ore quando sarà possibile vedere le atlete in pista. Spazio dunque alle due prove a inseguimento di biathlon, imperdibile il team event di pattinaggio artistico, snowboard slopestyle e moguls arricchiscono il programma che prevede anche il salto con gli sci femminile.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, gli italiani in gara e gli orari d’inizio delle gare di lunedì 12 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai, su Premium Player e su Eurosport Player, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi). Nel corso della giornata sono previste diverse repliche e sintesi.

LUNEDÌ 12 FEBBRAIO:

01.05 CURLING – Semifinale, Canada vs Norvegia (misto)

02.00 PATTINAGGIO ARTISTICO – Team Event (libero maschile): Matteo Rizzo

02.00 SNOWBOARD – Slopestyle, Finale (femminile)

03.10 PATTINAGGIO ARTISTICO – Team Event (libero femminile): Carolina Kostner

04.20 PATTINAGGIO ARTISTICO – Team Event (libero danza): Anna Cappellini/Luca Lanotte

05.30 SNOWBOARD – Halfpipe, qualificazioni (femminile)

05.45 SCI ALPINO – Gigante, seconda manche (femminile): Eventuali azzurre qualificate dalla prima manche

08.40 HOCKEY – Svizzera vs Giappone (femminile)

11.10 BIATHLON – Inseguimento (femminile): Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier

11.30 FREESTYLE – Moguls, qualifica 2 (maschile)

11.50 SLITTINO – Singolo, prima e seconda manche (femminile): Andrea Voetter, Sandra Robatscher

12.05 CURLING – Semifinale, OAR vs Svizzera (misto)

13.00 BIATHLON – Inseguimento (maschile): Lukas Hofer, Dominik Windisch, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini

13.00 FREESTYLE – Moguls, Finale (maschile)

13.10 HOCKEY – Svezia vs Corea del Sud (femminile)

13.30 SPEED SKATING – 1500m (femminile): Francesca Lollobrigida

13.50 SALTO CON GLI SCI – Trampolino HS 109 (femminile): Manuela Malsiner, Lara Malsiner, Elena Runggaldier, Evelyn Insam

