Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: tutti gli italiani in gara oggi (domenica 18 febbraio). Programma, orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming

L’Italia non ha grandi chance di medaglia nella giornata di domani, domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sono poche le nostre possibilità di salire sul podio: servono infatti due autentiche imprese alla staffetta di sci di fondo e ai ragazzi del gigante. Lukas Hofer e Dominik Windisch sono delle mine vaganti nella mass start di biathlon.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato, tutti gli italiani in gara e gli orari d’inizio delle gare di domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai (RaiSport e Rai Due), diretta streaming sul sito della Rai e su Eurosport Player, fruibilità garantita su Tim Vision, DIRETTA LIVE scritta su OASport (generale con tutti gli eventi e tematica per sport). Gli orari sono italiani (in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi).

DOMENICA 18 FEBBRAIO:

02.15 SCI ALPINO – Gigante, prima manche (maschile): Luca De Aliprandini, Florian Eisath, Manfred Moelgg, Riccardo Tonetti

05.45 SCI ALPINO – Gigante, seconda manche (maschile): Eventuali azzurri qualificati dalla prima manche

07.15 SCI DI FONDO – Staffetta (maschile): Italia (Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori)

12.00 SPEED SKATING – Staffetta, qualificazione (maschile): Italia (Riccardo Bugari, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, Nicola Tumolero)

12.00 SPEED SKATING – 500m (femminile): Francesca Bettrone, Yvonne Daldossi

12.05 CURLING – Round robin, ottava giornata (maschile): Italia vs Gran Bretagna (Daniele Ferrazza, Simone Gonini, Amos Mosaner, Andrea Pilzer, Joel Retornaz)

12.15 BIATHLON – Mass start (maschile): Lukas Hofer, Dominik Windisch

