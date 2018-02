LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018, DIRETTA domenica 18 febbraio: Hirscher dà spettacolo, Tonetti bravissimo nella prima manche del gigante, si spera nella staffetta del fondo e nel biathlon maschile

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un’altra giornata tutta da vivere in nostra compagnia per non perdervi neanche un istante del darsi agonistico sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreano.

Si inizierà con il curling e l’Italia che andrà a caccia del riscatto affrontando la Gran Bretagna per sperare ancora nelle semifinali, a seguire il gigante maschile di sci alpino dove le speranze di medaglia per i nostri portacolori sono limitate in una disciplina dominata dal fenomeno Marcel Hirscher. Alle 7 del mattino sarà la volta della staffetta del fondo maschile ed anche se pare impossibile gli azzurri vorranno regalare l’impossibile. Sarà poi la volta dei biathlon maschile con la mass start alle 12.15 e siamo tutti speranzosi che Dominik Windisch e Lukas Hofer abbiano la mira giusta. E molto altro…

Un menù ricchissimo di eventi tutti da seguire seguire su OASport attaverso la DIRETTA LIVE di questa domenica 18 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Cominceremo a partire dalle 01.00. Buon divertimento!

Il programma completo di oggi – Tutti gli azzurri in gara oggi

Foto: Fisi Pentaphoto