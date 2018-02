Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018, tutti gli azzurri in gara domani (sabato 10 febbraio). L’orario delle loro gare e il programma. Come vederli in tv

Saranno ben 23 gli italiani in gara nella giornata di sabato 10 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegnano le prime medaglie ai Giochi e gli azzurri vogliono essere protagonisti. Le speranze migliori sono affidate a Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nella sprint di biathlon, riflettori puntati anche sulla portabandiera Arianna Fontana e su Martina Valcepina nelle batterie dei 500m di short track e nella staffetta. Francesca Lollobrigida testerà il ghiaccio sudcoreano sui 3000m di speed skating in attesa della mass start, attenzione a Dominik Fischnaller e al cugino Kevin nelle prime due manche dello slittino.

Di seguito tutti gli italiani in gara nella giornata di sabato 10 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, il programma dettagliato e tutti gli orari delle loro gare. I Giochi sono trasmessi in diretta tv integrale su Eurosport e in diretta tv parziale sui canali Rai (Rai Due e Rai Sport), in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 10 FEBBRAIO:

03.00 SCI ALPINO – Discesa libera, Terza prova libera (maschile): Dominik Paris, Christof Innerhofer, Peter Fill, Emanuele Buzzi

08.15 SCI DI FONDO – Skiathlon (femminile): Elisa Brocard, Anna Comarella, Ilaria Debertolis, Sara Pellegrini

11.00 SHORT TRACK – 1500m, Batterie (maschile): Yuri Confortola, Tommaso Dotti

11.10 SLITTINO – Singolo, prima e seconda manche (maschile): Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller, Emanuel Rieder

11.44 SHORT TRACK – 500m, Batterie (femminile): Arianna Fontana, Lucia Peretti, Martina Valcepina

12.00 SPEED SKATING – 3000m (femminile): Francesca Lollobrigida

12.15 BIATHLON – Sprint (femminile): Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier

12.21 SHORT TRACK – 1500m, Semifinali (maschile): Eventuali Yuri Confortola, Tommaso Dotti

12.52 SHORT TRACK – Staffetta, qualificazione (femminile): Italia

13.28 SHORT TRACK – 1500m, Finale (maschile): Eventuali Yuri Confortola, Tommaso Dotti

13.35 SALTO CON GLI SCI – Trampolino HS 109, Finale (maschile): Alex Insam, David Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo

(foto Renzo Brico)