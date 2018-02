Sci alpino, Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018: Italia senza pressione in gigante. Gli azzurri vogliono stupire

Senza pressione e con la testa completamente libera, in questo modo i gigantisti azzurri approcciano le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Se le donne hanno continuato a conquistare piazzamenti sul podio, al maschile la situazione è stata completamente diversa, con una stagione di Coppa del Mondo finora opaca e priva di acuti da parte degli azzurri.

Proprio per questo motivo le aspettative in chiave olimpica nel gigante maschile non sono molte, ma a volte il non essere favoriti può aiutare in una gara come quella a cinque cerchi. Gli azzurri non hanno veramente nulla da perdere e possono affrontare la prova con una certa tranquillità sul piano mentale. In questa stagione il miglior piazzamento è stato il quarto posto di Luca De Aliprandini nel tempio di Adelboden e proprio il 27enne di Cles è la principale carta che l’Italia si gioca domenica 18 febbraio, giornata del gigante maschile.

L’ultimo gigante di Garmisch ha permesso a Florian Eisath di staccare il biglietto per la Corea. Un ottimo settimo posto che può dare fiducia all’altoatesino, che deve trovare continuità tra le due manche se vuole lottare per un’incredibile medaglia. Uomo da grandi appuntamenti è sicuramente Manfred Moelgg, che sa cosa vuol dire vivere un’Olimpiade e il veterano della squadra azzurra proverà a far bene tra le porte larghe per ottenere un risultato positivo anche in vista dello slalom. L’ultimo azzurro in gara sarà Riccardo Tonetti, in grande crescita nelle ultime settimane e che come obiettivo ha un piazzamento tra i primi dieci. Il cammino per il podio è lungo e difficile, ma gli azzurri vogliono provare a stupire e regalarsi un sogno.













CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018

Foto: Trovati/Pentaphoto