LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018, DIRETTA sabato 10 febbraio: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci provano nel biathlon. Subito Arianna Fontana e Dominik Fischnaller!

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi.

Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara perfetta al poligono. In ogni caso, le azzurre dovranno anche gettare le basi in vista del successivo inseguimento. Sarà subito ghiaccio rovente nello short track: Arianna Fontana e Martina Valcepina scalderanno i motori nelle batterie dei 500 metri, prima di giocarsi una importantissima semifinale nella staffetta femminile. Le azzurre affronteranno in batteria Cina, Olanda e Giappone. Momento chiave anche nello slittino: i cugini Kevin e Dominik Fischnaller, velocissimi in prova, disputeranno le prime due manche del singolo maschile. Seguiremo naturalmente anche tutti gli altri eventi, compresi i 3000 metri di speed skating con Francesca Lollobrigida. Vi ricordiamo, inoltre, che potrete seguire su OA Sport anche le singole Dirette Live per biathlon, slittino, sci alpino (prove della discesa libera), short track e speed skating. Con quella che state leggendo, vi terremo compagnia dall’una di notte fino alle 15.30 circa. Buon divertimento con la nostra Diretta Live e, soprattutto, buona Olimpiade! Teniamo alto il Tricolore!

Il programma completo di oggi – Tutti gli azzurri in gara oggi













CLICCA F5 (DESKTOP) O REFRESH (DISPOSITIVI MOBILE/TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA

CLICCA QUI PER IL MINISITO SULLE OLIMPIADI INVERNALI DI PYEONGCHANG 2018